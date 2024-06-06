Цена Toyota Crown Signia составляет $44 895

Новый премиальный гибридный внедорожник Toyota Crown Signia заменяет ушедший Venza. Автомобиль оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем мощностью 243 лошадиные силы и расходом топлива до 38 миль на галлон в смешанном цикле. Полный привод также является стандартным. До недавнего момента Toyota не разглашала цены на свой новый внедорожник, но теперь мы знаем, сколько стоит Crown Signia.

Базовая версия Toyota Crown Signia XLE доступна по цене $44 985, включая плату за доставку в размере $1 395. Crown Signia Limited стоит $49 385. На обеих моделях установлена одна и та же гибридная система и полный привод, при этом покупатели могут дополнительно заказать пакет Advanced Technology за $1 865 для версии Limited, который добавляет камеру с обзором 360 градусов, помощь в пробках, помощь при перестроении и другие функции.

Комплектация Базовая цена Toyota Crown Signia XLE $44 985 Toyota Crown Signia Limited $49 385

На внешности XLE установлены легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, в то время как Limited оснащен дисками диаметром 21 дюйм. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов краски без дополнительной оплаты: Storm Cloud или Black. Премиальная краска стоит $425 и включает в себя более изысканные оттенки, такие как Finish Line Red, Oxygen White и Bronze Age.

Отделка кожей с подогревом, вентиляцией и восьмью способами регулировки сидений для водителя и пассажира является стандартной для всех версий. Кроме того, стандартное подогреваемое кожаное рулевое колесо. В Crown Signia также установлен сенсорный дисплей 12,3 дюйма с последней информационно-развлекательной системой Toyota, шестидинамическая аудиосистема на базовой версии XLE и аудиосистема Premium JBL с одиннадцатью динамиками на версии Limited.

Фото: Motor1.com

Crown Signia является одним из дорогих внедорожников в своем сегменте по сравнению с аналогичными моделями, такими как Honda Passport, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee и новый Mazda CX-70. Однако Crown, безусловно, предлагает самый премиальный опыт из этой группы. Кроме того, это единственный внедорожник с гибридной силовой установкой в этом ряду.

Модель Базовая цена Toyota Crown Signia $44 895 Honda Passport $43 295 Hyundai Santa Fe $38 345 Jeep Grand Cherokee $38 290 Mazda CX-70 $41 900