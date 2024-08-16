Ruf Rodeo: внедорожник в форме 911 с мощным турбированным двигателем

В 2025 году компания Ruf представила кастомный внедорожный спорткар Ruf Rodeo, сильно вдохновленный классическим Porsche 911. Автомобиль оснащен монокуком из углепластика, кузов из карбоновых панелей и водяным турбо-шестицилиндровым двигателем мощностью более 600 лошадиных сил.

Автомобиль готов к производству; информация о ценах и доступности будет объявлена позже.

Внедорожные поездки на Porsche – не новость, но подход Ruf к созданию сафари-версии 911 выглядит особенным. Среди увеличенного клиренса, внедорожных шин и улучшенного турбированного двигателя вы найдете кожу... много кожи. Знакомьтесь с Ruf Rodeo 2025 года.

Если это название звучит знакомо, то потому, что Ruf создал концепт Rodeo еще в 2020 году, который также вызвал визуальный шок. В этот раз в Ruf заявляют, что интерьер в стиле "Western Americana" черпает вдохновение в поместье Ральфа Лорена. Кожа коричневого цвета простирается по всей панели приборов, центральной консоли, дверным панелям и частям сидений. Остальная часть представляет собой буквально нашивку из ткани с яркими швами, напоминающими атмосферу Дикого Запада. Его сердце может быть из Германии, но в руках Ruf этот автомобиль, посвященный 911, выглядит более уместно в старом фильме с Джоном Уэйном.

Внутри он выглядит западным, но классические линии 911 определяют внешность. Кузов выполнен из карбонового волокна и имеет встроенные дверные ручки, множество воздухозаборников и утолщение багажника в стиле "утята". Он кажется комически маленьким, спрятанным между агрессивно расширенными задними крыльями.

Предполагается, что Ruf Rodeo действительно нуждается в каждом дюйме этого пространства. Между этими крыльями установлен турбированный 3,6-литровый горизонтальный шестицилиндровый двигатель, выдающий 610 лошадиных сил и 516 фунт-футов крутящего момента. Это водяное охлаждение, приводящее в движение все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Передняя и задняя оси оснащены подвеской с двойными рычагами и горизонтальными амортизаторами pushrod, а благодаря шипованным 18-дюймовым шинам дорожный просвет составляет 9,6 дюйма. Шестипоршневые тормоза обеспечивают тормозную мощность спереди, четырехпоршневые – сзади.

Несмотря на массивный внешний вид и полноприводную трансмиссию, Ruf смог удержать вес Rodeo на уровне 2 756 фунтов. За это отвечают упомянутый карбоновый кузов и легкий моносиловой каркас из углепластика, который также оборудован интегрированным стальным роликовым каркасом. В автомобиле предусмотрены электрические стеклоподъемники, замки, кондиционер; все, что нужно для комфортной поездки по местам без дорог. Однако в нем нет информационно-развлекательной системы. С кожаным обилием внутри и 610 лошадиных сил сзади, предполагается, что водителю и пассажиру будет чем заняться.

"Мы хотели создать автомобиль, который призывает чувство ностальгии, но в то же время позволяет насладиться волнением современной технологии, которая позволяет вам отправиться куда угодно," - сказал глава Ruf Алоис Руф младший в заявлении. "У нас есть глубокое чувство связи с красотой американского Запада и мы хотели почтить это в Rodeo. И, что самое важное, мы хотели создать что-то веселое."

Ожидайте больше информации о ценах и доступности в ближайшее время.