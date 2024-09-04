Renault R17: воплощение ретро-концепции на высшем уровне

Концепт Renault R17 переосмыслил классику 1970-х годов.

Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью 270 лошадиных сил и кузовом из углеродного волокна.

Renault не планирует его производить, и это действительно жаль.

Возрождение винтажных дизайнов автомобилей с современным штрихом - не новость. Автопроизводители также любят ностальгию, что иногда приводит к созданию великолепных концепций рестомодов, о которых мы мечтаем, чтобы они стали реальностью. Renault R17 - один из таких автомобилей. Представленный сегодня, он берет идею иконы, оснащает ее электрической силовой установкой и обвивает потрясающим переосмыслением классической дизайнерской концепции 1970-х годов.

Renault сотрудничал с французским дизайнером Ора Ито над этим автомобилем, который отличается углеродным кузовом и пропорциями, поражающими воображение. Автомобиль черпает вдохновение из Renault 17, хэтчбека, который автопроизводитель продавал с 1971 по 1979 год.

Прямоугольные LED-фары интегрируются в переднюю часть автомобиля, тогда как простая светодиодная задняя оптика полной ширины гармонично сочетается с простыми линиями автомобиля. Расширенные крылья R17 улучшают его постановку, делая его внешний вид более спортивным, чем у оригинального Renault 17, а изящные жалюзи добавляют немного флера.

Внутри Ора Ито использовал материалы и ткани из 1970-х годов, чтобы создать современный салон, который сдержанно скрывает экраны через дизайн. Четыре прямоугольных дисплея находятся за прямоугольным рулевым колесом, тогда как центральный дисплей горизонтально расположен под приборной панелью, как старомодное радио.

Несмотря на наличие электрического двигателя мощностью 270 лошадиных сил и возможность проехать 249 миль на одном заряде, Renault не планирует запускать концепцию в производство. Этот автомобиль останется уникальным проектом, который автопроизводитель покажет на нескольких предстоящих мероприятиях, включая Парижский автосалон 2024 года в октябре. Но если Hyundai может изменить свое решение относительно N Vision 74, то, возможно, Renault сможет сделать то же самое.