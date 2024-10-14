Renault 4 вернулся

Он просуществовал до 1994 года, и теперь он официально вернулся. Но не называйте его прямым наследником, поскольку это уже не тот скромный хэтчбек, который вы помните.

Пару лет назад был показан замечательный концепт 4ever Trophy, и серийная модель по сути представляет собой кроссоверную версию возрожденного Renault 5. Умный хэтчбек получил поднятое шасси и дополнительные пластиковые накладки на кузове для выполнения обязанностей пинтсайзед SUV. Одной из интересных особенностей является электрически управляемая крыша из ткани, напоминающая о его долгоживущем предке.

Фото: Motor1.com

Renault 4 E-Tech выглядит более утилитарно, чем хэтчбек, и имеет кубическое кузов, аналогичное оригинальному R4. Французский автопроизводитель приложил усилия, чтобы внести классический круглый фар в современный эквивалент, который также имеет вертикальные трехсекционные фонари заднего хода, выполненные в форме таблетки, как дань источнику вдохновения. Классическая модель имела заднюю дверь, которая опускалась до самого низа для дополнительной функциональности, и чтобы упростить загрузку/выгрузку груза, задний лючок нового 4 продолжается в задний бампер. Открытие находится всего в 24 дюймах (61 сантиметр) от земли.

С длиной 163 дюймов (4,14 метра) возрожденный Renault 4 находится между супермини Clio и субкомпактным кроссовером Captur. Он шириной 70,8 дюймов (1,8 метра) и высотой 61,8 дюймов (1,57 метра), предлагая дорожный просвет 7,1 дюйма (18,1 сантиметра). Как вы можете себе представить, он больше во всех направлениях, чем новый R5.

Фото: Motor1.com

Все модификации этого крошечного кроссовера получают 18-дюймовые колеса. Как и у R5, электрический кроссовер, полный ностальгии, имеет независимую подвеску типа мультилинк спереди и сзади. Вам будет трудно найти автомобили в сегменте В, особенно в массовом классе, с мультилинковой подвеской сзади.

Интерьер выглядит мгновенно знакомым, поскольку он в значительной степени перенесен из хэтчбека. Поскольку кроссовер крупнее, его грузовой отсек объемом 14,8 кубических футов (420 литров) значительно более вместителен. Кроме того, колесная база увеличена до 103,1 дюйма (2,62 метра), так что для задних пассажиров больше места для ног. Повторяя хэтчбек, приборная панель вмещает 10,1-дюймовый цифровой дисплей водителя и 10-дюймовый сенсорный экран. К счастью, вы все еще получаете несколько физических кнопок под центральными воздушными отверстиями.

Разработанный на той же платформе AmpR Small, что и R5, новый ретро-вкусный кроссовер предлагается с двумя мощностями: 121 л.с. (90 кВт) и 166 фунт-футов (225 Нм) вместе с более мощным мотором на 148 л.с. (110 кВт) и 181 фунт-футов (245 Нм). Также доступны два размера батарей: 40 кВтч и 52 кВтч. Renault оценивает максимальный пробег в 400 километров. При разрядке батареи ее можно зарядить через постоянный ток до 100 кВт. В этом случае на зарядку от 15% до 80% потребуется полчаса.

Выбрав более мощный мотор, новый Renault 4 E-Tech потребуется менее восьми с половиной секунд, чтобы разогнаться до 62 миль в час (100 км/ч) с нуля. Для того чтобы пройти от 50 до 75 миль в час (80 до 120 км/ч), потребуется менее семи секунд.