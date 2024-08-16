Porsche 911 Turbo 50 Years с тартановым интерьером, как у вашего GTI

Порше отдаёт дань уважения 930 Turbo на неделе автомобилей в Монтерее.

911 Turbo 50 Years напоминает о первых моделях 911 Turbo с уникальными внешними акцентами и отделкой в клетку.

Особая отделка стоит $263,095, на $29,700 больше, чем у обычного Turbo S.

Пятьдесят лет назад, в октябре, Porsche представила первый серийный 911 Turbo, легендарный 930, на Парижском автосалоне. Никогда не упускающая возможности отметить годовщину, Porsche отдаёт дань уважения с помощью 911 Turbo 50 Years, который дебютирует в четверг на неделе автомобилей в Монтерее.

Основанный на текущем 911 Turbo S, Turbo 50 Years отсылает к самым ранним примерам 911 Turbo. Белый шрифт Porsche на двери – это поклон Turbo RSR концепции, представленной на Франкфуртском автосалоне в 1973 году, как и отделка в клетку. Отделка в клетку также заметно использовалась в первом серийном автомобиле 911 Turbo, в модели 1974 года, подаренной дочери Фердинанда Порше Луизе Пих на её 70-летие, а также в первых серийных 930.

Внутри и снаружи Turbo 50 Years украшен акцентами в цвете "Turbonite" от Porsche, коричнево-сером цвете, используемом исключительно на моделях Turbo, и деталях в антрацитовом сером цвете. На задней крышке есть небольшие графики турбонаддува и "1974-2024", а когда вы открываете двери, на землю проецируется изображение турбины. Повсюду в интерьере также можно увидеть логотипы "Turbo 50".

Также есть опция Heritage Design Package, которая добавляет дополнительный гоночный номер на двери, и больше белых внешних акцентов для отсылки к оригинальной Turbo RSR концепции. Внутри вас также ждёт ещё больше клетки, плюс исторический герб Porsche на капоте и рулевом колесе.

Porsche выпустит 1,974 экземпляров Turbo 50 Years, и это не дёшево. Базовая цена составляет $263,095 — на $29,700 больше, чем у стандартной Turbo S купе. Кстати, всего на несколько тысяч долларов меньше, чем цена другого автомобиля с отделкой в клетку, Volkswagen Golf GTI.