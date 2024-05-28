Порше 911 больше не имеет стандартных задних сидений.

Свет увидел гибридный Porsche 911. Новинка 2025 года - 911 Carrera GTS - оснащена 532 лошадиными силами благодаря новому 3,6-литровому турбированному боксеру с электромотором, а также обновленным передним бампером и рядом других мелких изменений. Но есть и другая важная новость, которая может показаться не менее значимой: задние сиденья больше не входят в стандартное оснащение.

Начиная с модельного года 2025, каждый новый 911 будет поставляться без задних сидений в стандартной комплектации. Если покупатель желает установить задние сиденья, их можно будет заказать без дополнительной оплаты.

Это изменение означает сдвиг в стандартном оснащении 911. Ранее удаление задних сидений было характерно для спортивных модификаций с бейджем GT и специальных версий, таких как Carrera T. Теперь отсутствие задних сидений становится нормой.

Ранее возможность отказаться от задних сидений была доступна только для спортивных версий, например Carrera и Targa. И лишь недавно покупатели могли заказать исключение задних сидений для Turbo в рамках пакета Lightweight. За последние 60 лет 911 считался 2+2, и задние сиденья были неоценимым активом для тех, кто нуждался в возможности перевозить более двух человек в экстренной ситуации.

Хотя установка задних сидений для покупателей не обойдется дополнительными расходами, решение сделать их опциональными подчеркивает отношение Porsche к опциям и оснащению. Высокая рентабельность компании обеспечивается благодаря огромному выбору дополнительного оборудования и опций, что проявляется в впечатляющем онлайн-конфигураторе. Например, единственными бесплатными опциями для 2025 911 Carrera являются белый и черный цвет. В противном случае цена за окраску начинается от 840 долларов.

Это не означает, что Porsche не делает шаги в правильном направлении. Дополнительные опции, такие как заднее рулевое управление, адаптивные демпферы и переключатель режимов езды на руле, стали стандартным оборудованием для 2025 911. Но это не значит, что это обходится бесплатно. Новый Carrera стоит 122 095 долларов, включая доставку, что на 6 045 долларов дороже предыдущей модели.