Видео: владелец этой Shelby Cobra использовал ее, чтобы научиться ездить на механике

Хотите научиться водить автомобиль с механической коробкой передач? Мы предлагаем начать с чего-то дешевого и слабого, чтобы вы могли привыкнуть к тому, как работает механическая коробка передач, не перегружая себя. Иконa джаза Херби Хэнкок поступил наоборот, решив выучить механику на одной из самых мощных и способных машин 1960-х годов: Shelby Cobra.

Карьера Хэнкока начала набирать обороты в начале 1960-х годов, и вместо того чтобы купить универсал для того, чтобы возить свою группу в турне, друг уговорил его потратить свой первый крупный гонорар у дилера в Нью-Йорке на покупку оригинальной Cobra. По словам Тома Коттера из Hagerty, Хэнкок каждый день выезжал на машине, чтобы научиться манипулировать сцеплением и начать двигаться, пока он не почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы начать водить ее.

Джазовый музыкант продолжал ездить на Cobra ежедневно в течение многих лет, используя ее, чтобы добираться по всему Нью-Йорку на концерты и на более длинные поездки в города, такие как Чикаго и Бостон. Коттер вспоминает историю, которую Хэнкок рассказал ему о гонках на выживание Cobra против другой звезды джаза и автоманьяка Майлза Дэвиса на его Ferrari по улицам Манхэттена в 3 утра. Дэвис посоветовал Хэнкоку продать машину, прежде чем она убьет его, но он этого никогда не сделал.

Хэнкок, теперь уже в возрасте 80-лет, все еще владеет именно той Cobra, которую вы видите здесь. По словам Коттера, это делает его самым долгоживущим первым владельцем Shelby Cobra в мире.

Сама машина, шасси CSX2006, является шестой Cobra, когда-либо построенной. Будучи настолько ранней в производстве Cobra, ее на самом деле не построил Кэрролл Шелби, а друг Шелби, Эд Хьюз, который построил несколько ранних Cobra в своем цехе в Питтсбурге, прежде чем у Кэрролла Шелби вообще появился цех для строительства его автомобилей.

И в отличие от большинства ранних Cobra, у этой сохранился оригинальный 260-кубовый V-8, который, как предполагается, остался от кампании Ford Falcon Safari. Также у нее есть несколько других эксцентричных уникальных деталей, таких как специальный радиатор и двухкамерный карбюратор. Эта машина не была отреставрирована, заменены только проводка и другие мелкие детали. Пробег? Около 130 000, согласно механику Хэнкока.