Ниссан Верса по-прежнему остается самым дешевым автомобилем в Америке

Дешевые автомобили уходят в прошлое. Mitsubishi Mirage прекращает свое существование на 2025 год, а несколько альтернатив, стоимостью менее $20,000, такие как Kia Rio и Chevrolet Spark, покинули рынок за последние несколько лет. Но одинокий лидер все еще остается. Nissan Versa остается в продаже на 2025 год, и его цена все еще составляет менее $20,000 на старте.

Начальная цена Nissan Versa 2025 года составляет $18,330 с учетом доставки. Это незначительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда цена Versa была $17,225 с учетом доставки, но остается ниже планки в $20,000 за базовую модель S. Это означает, что он по-прежнему остается самым дешевым новым автомобилем в Америке.

Вот как выглядит вся линейка оборудования:

Модель Цена Versa S (Механическая коробка передач) $18,330 Versa S (CVT) $20,130 Versa SV $21,630 Versa SR $22,330

Versa не приобретает много новых функций на 2025 год, однако теперь поставляется с программой обслуживания Nissan Maintenance Care, которая включает в себя три замены масла или 24,000 миль пробега, в то время как оборудование S и SV получают новые LED-фары с элементами подписи.

Versa по-прежнему остается единственным автомобилем в своем классе с передовым комплексом систем активной безопасности, который включает в себя функции, такие как автоматическое экстренное торможение с детекцией пешеходов, заднее автоматическое торможение в экстренной ситуации и помощь дальнего света. Покупатели также могут дополнить свое оборудование функциями, такими как адаптивный круиз-контроль и система предупреждения водителя на более высоких комплектациях.

Versa сохраняет тот же 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, как и раньше, развивающий 122 лошадиные силы и 114 фунт-футов крутящего момента, в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач на базовой модели S или вариатором. Модель с вариатором оценивается на 32 мили на галлон в городе, 40 на шоссе и 35 в среднем.

Имеются слухи, что Versa может прекратить свое производство после 2025 года, наряду с Altima. Так что если вас заинтересовал самый дешевый автомобиль Америки, возможно, это последний год, чтобы приобрести его.