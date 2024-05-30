Новые двигатели Toyota стали меньше, но лучше

Председатель Toyota Акио Тоёда предсказывает, что электромобили на батареях никогда не превысят долю рынка в 30 процентов. Он также считает, что внутренний сгорания не является врагом, а проблемой является выбросы углерода. Именно поэтому японский автопроизводитель продолжает работать над двигателями внутреннего сгорания. Новое семейство рядных четырехцилиндровых двигателей было анонсировано на этой неделе. Вот что мы о них знаем.

Эти двигатели будут работать на обычных ископаемых топливах, а также на углеродо-нейтральных топливах, таких как жидкий водород, синтетическое топливо и биотопливо. На совместной конференции, проведенной Toyota с Mazda и Subaru, было анонсировано не менее трех двигателей. Появился новый атмосферный 1,5-литровый агрегат, объем которого на 10 процентов меньше по сравнению с текущим двигателем. Он обещает быть не только более мощным, но и более эффективным. Компания обещает снижение веса на 10 процентов.

Фото: Motor1.com

Специфические детали по мощности и экономии топлива еще не были представлены, так как четырехцилиндровый двигатель все еще находится в разработке. Toyota установила его в прототип Prius и также продемонстрировала отдельно. Компания утверждает, что ее новые двигатели "революционизируют компоновку автомобиля" благодаря уменьшенным размерам. Сделав их меньше, Toyota может опустить капот автомобиля, что делает его более аэродинамичным для дальнейшего улучшения экономии топлива.

Второй двигатель, над которым ведется работа, - это турбированный 1,5-литровый агрегат. Он будет на 20 процентов меньше по объему, чем атмосферный 2,5-литровый, используемый в настоящее время. В то же время высота будет снижена на 15 процентов. Он будет примерно такой же мощный, но с существенным приростом эффективности около 30 процентов.

Самым мощным из всех будет турбированный 2,0-литровый агрегат. По сравнению с существующим 2,4-литровым турбированным двигателем, у нового агрегата объем на 10 процентов меньше, а высота сокращена на 10 процентов. Toyota обещает значительно большую мощность и увеличение экономии топлива на 30 процентов.

Фото: Motor1.com

Как можно предположить, новые двигатели оптимизированы для гибридных и подзаряжаемых гибридов. Financial Times ссылается на источника, знакомого с планами Toyota, говоря о том, что рядные четырехцилиндровые двигатели дебютируют в электрифицированных автомобилях ближе к концу 2026 года. Интересно, что некоторые варианты двигателей также будут работать на дизельном топливе, согласно FT.

Что касается сотрудничества автомобильного гиганта с Subaru и Mazda, это имеет смысл, если хорошо подумать. Toyota владеет 20-процентной долей в Subaru и 5 процентами в Mazda. Тем не менее, эти новые двигатели разрабатываются для моделей Toyota. Subaru работает над гибридной системой следующего поколения на основе своего боксерского двигателя, а Mazda вкладывает больше средств в свой ротационный двигатель, который будет служить генератором.

Отдельно от анонса новых двигателей для так называемых "электрически богатых" гибридов и PHEV, Toyota рассматривает возможность создания цепочки поставок углеродо-нейтрального топлива. Для этого она объединяется с японской нефтяной компанией Идэмитсу Косан, крупнейшей нефтяной компанией страны Eneos и Mitsubishi Heavy Industries. Цель состоит в том, чтобы сохранить двигатели внутреннего сгорания живыми на долгой дистанции через декарбонизацию.