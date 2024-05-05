Видео: новый Subaru WRX доказывает, что заслуживает своего имени

Многие энтузиасты считают, что Subaru WRX потерял свою остроту. Новая версия меньше похожа на спортивный автомобиль и больше на обычный седан Impreza с турбонаддувом. Прекращение производства модели STI только усугубляет эти чувства. Но WRX все еще может дать отпор на раллийном этапе. Об этом свидетельствует видео.

В Команде раллийной школы O'Neil в Нью-Гэмпшире удалось испытать новый WRX, чтобы узнать, сохранились ли его спортивные качества. К счастью, стандартная система полного привода автомобиля работает точно так, как ожидалось, - отмечает инструктор и ведущий Уайатт Нокс, называя ее "достаточно идеальной".

Нокс также отмечает, что WRX мощностью 272 лошадиных сил оказался немного быстрее, чем он ожидал, особенно после того, как ранее ездил на более мощных моделях STI. Он приписывает хорошую управляемость на гравии чисто механическому распределению мощности Subaru, отмечая, что настройка изначально выполнена отлично.

Хотя мы и не предполагаем, что многие владельцы WRX будут поднимать свои автомобили в воздух, Нокс говорит, что машина "очень хорошо" выпрыгивает на прыжке, отмечая, что при этом приземлении она летит ровно, что означает, что нос не первым ударяется о землю. Точно как и любой хороший раллийный автомобиль.

Не стало сюрпризом, что WRX обошел всех конкурентов в таблице времени прохождения этапа на раллийном курсе Team O'Neil, показав результат лучше на две секунды, чем у следующего по скорости участника, CanAm Maverick side-by-side. Доказательство того, что даже после ухода STI, WRX остается королем уличных раллийных автомобилей... пока Team O'Neil не протестирует GR Corolla в схожих условиях, конечно.