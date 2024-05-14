Новый Subaru Forester будет производиться в Америке

Пришло время года, когда японские автопроизводители представляют детали своей производительности за предыдущий финансовый год, который завершился 31 марта. Обычно компании также делают некоторые крупные объявления, например, подтверждение Mazda о гибридной модели нового поколения CX-5. У Subaru тоже есть важные новости – производство нового Forester переносится в Соединенные Штаты.

Шестое поколение модели будет собираться в Индиане на заводе в Лафайетте. Производственные мощности не вызывают беспокойства, потому что седан Legacy уйдет после модельного года 2025. Subaru также намерена выпускать гибридную версию Forester на том же заводе с 2026 года. Он будет продолжать производить Forester на внутреннем рынке на заводе в Ота в префектуре Гунма, Япония.

Электрифицированный вариант будет включать гибридную технологию Toyota, но нам говорят, что это будет "характерный гибридный электромобиль Subaru с горизонтально-противоположным двигателем". Это не будет первый гибридный Subie с технологией Toyota, так как Crosstrek plug-in hybrid получил оборудование от Prius Prime в 2019 году.

Subaru обещает, что этот "гибрид нового поколения" также будет принят Crosstrek примерно в то же время, то есть в 2026 году. Этот более компактный кроссовер уже собирается на двух заводах в Соединенных Штатах и Японии.

Как сообщает наш партнерский сайт InsideEVs, Subaru также планирует выпустить три электрических внедорожника при поддержке Toyota. Трио электромобилей, объявленное в том же документе, подготовленном для инвесторов, присоединится к Solterra, который был создан на основе bZ4X. Один из новых моделей будет собираться Toyota в США. Другой будет производить Subaru на своем заводе Ядзима в Японии.

Все три электрических внедорожника будут доступны к продаже к концу 2026 года. Их позже дополнят дополнительные электромобили, разработанные внутри Subaru и выпущенные к 2028 году.

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