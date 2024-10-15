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Дебют нового Porsche 911 GT3 назначен на определенную дату

Немецкий автопроизводитель Porsche представил первый тизер следующего трекового автомобиля 911 GT3.Компания заявляет, что новинка будет более "захватывающей" и "инновационной" по сравнению с предыдущими моделями.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
15.10.2024, 16:31·3 мин
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Фото: Motor1.com

Немецкий автопроизводитель Porsche представил первый тизер следующего трекового автомобиля 911 GT3.

Компания заявляет, что новинка будет более "захватывающей" и "инновационной" по сравнению с предыдущими моделями.

Премьера нового Porsche 911 GT3 состоится 18 октября 2024 года в 12:30 по восточному времени.

С недавним появлением нового Porsche 911 мы знали, что вскоре будут представлены и более жесткие варианты GT3. Хотя у нас пока нет полной информации или официальных деталей о новом спортивном автомобиле, сфокусированном на треке, Porsche показал предварительное изображение следующего поколения GT3 и некоторые начальные сведения.

Porsche обещает, что новый 911 GT3 будет еще более "захватывающим" и "инновационным" по сравнению с предыдущими моделями. Он появится в двух вариантах сразу при запуске, хотя Porsche пока не раскрывает, какими будут эти два варианта. Наилучшая догадка - это обычный 911 GT3 и GT3 RS. А кто знает, может быть, мы увидим GT3 Touring сразу же.

Фото: Motor1.com
Porsche

Профессиональные гонщики Porsche, Вальтер Рёрл и Йорг Бергмейстер, будут первыми счастливчиками, севшими за руль производственного 911 GT3, и дадут некоторые идеи о спорткаре при его дебюте. Мы не знаем точно, что будет двигать эту последнюю генерацию, но не ожидаем, что новый 911 GT3 станет гибридным, как его собрат Carrera GTS.

У уходящего 911 GT3 сейчас 4,0-литровый 6-цилиндровый двигатель, развивающий 500 лошадиных сил и 339 фунт-футов крутящего момента, достаточно для разгона до 60 миль в час примерно за 3,0 секунды. 911 GT3 RS, с тем же 6-цилиндровым двигателем, выдаёт 518 л.с. и 343 фунт-фута крутящего момента, что позволяет ему разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,7 секунды.

Новый 911 GT3 будет, безусловно, еще более мощным, особенно в исполнении RS. Но мы не узнаем все подробности до его появления. К счастью, вам не придется долго ждать - новый Porsche 911 GT3 дебютирует во вторник, 18 октября в 12:30 по восточному времени (18:30 по центральноевропейскому времени). Так что не забудьте отметить это в календаре.

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