Новый Nissan Patrol оснащен атмосферным шестицилиндровым двигателем

Наконец-то появился новый Nissan Patrol. Седьмое поколение модели сменило устаревшую версию, которая была в продаже целых 14 лет. Подобно модели Armada 2025 года для Соединенных Штатов, новый Patrol потерял атмосферный V-8. Тем не менее, Patrol все еще можно приобрести без наддува. Да, в 2024 году выйдет совершенно новый автомобиль с атмосферным двигателем, полностью обходящий электрификацию.

Хотя все изображения и мировая премьера в Абу-Даби сосредоточены на гигантском внедорожнике с битурбированным 3,5-литровым V-6, некоторые рынки также получат базовый 3,8-литровый V-6. Двигатель без турбонаддува оценивается в 316 лошадиных сил и 285 фунт-футов. Это означает существенное снижение мощности на 109 л.с. и 231 фунт-фут. Почему бы кто-то выбрал атмосферный двигатель вместо турбированного? Мы можем предположить как минимум две причины.

Фото: Motor1.com

Он будет дешевле, так как атмосферный двигатель станет базовым. Кроме того, некоторые предположат, что в долгосрочной перспективе он будет более надежным, избавившись от пары турбин. С другой стороны, помимо значительного снижения мощности и крутящего момента, расход топлива, вероятно, будет намного выше. Это особенно верно, учитывая, что Patrol является огромным и тяжелым автомобилем, поэтому 3,8-литровому атмосферному двигателю придется работать усердно. Подобно двигателю с двумя турбинами, мощность передается на обе оси через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Пока нет информации о версии Nismo, но напомним, что предыдущее поколение Patrol породило высокопроизводительную модификацию. Она выглядела немного агрессивнее и имела небольшой прирост мощности, но ничего особенного. Нас не удивит, если Nissan представит еще одну версию, учитывая, что теперь даже появился полностью электрический Ariya Nismo. В прошлом году в Японии появился Skyline Nismo, так что есть основания полагать, что Nissan готов выпустить еще больше автомобилей с бейджиком Nismo, рискнув разбавить престиж марки.

Patrol будет продаваться в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах, входящих в Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (ССАПЗ). В Австралии этот гигант также известен как Patrol, а не Armada. Продажи стартуют в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке с 1 ноября.