Kia EV6 получает увеличенную батарею.

Первый полностью электрический автомобиль Kia появился во второй половине 2021 года. За это время сестра Hyundai Ioniq 5 накопила продажи более 210 000 единиц. Автомобиль получил обновление среди жизненного цикла, чтобы оставаться современным и конкурентоспособным во все более сложном сегменте. Внешне он все так же выглядит будто вернулся из будущего, но теперь с более угловатыми фарами, чтобы отзвучать EV9.

Kia продемонстрировала как стандартную модель, так и EV6 GT-Line, последняя оснащена передней светодиодной полосой. Обе комплектации также имеют уникальные дизайны обновленных бамперов, но ничего особенного. Поскольку это лишь рестайлинг, профиль не изменился, хотя теперь доступны новые дизайны 19- и 20-дюймовых легкосплавных дисков на выбор.

Хотя интерьер выглядит мгновенно узнаваемым, новый EV6 получил другое трехспицевое рулевое колесо и обновленную обрамляющую рамку для двух экранов. Kia устанавливает систему аутентификации по отпечатку пальца, 12-дюймовый головной дисплей и цифровое зеркало заднего вида. Мы рады сообщить, что блестящий черный лак, который ранее проходил по центральной консоли, исчез с обновлением.

Есть также изменения, невидимые невооруженным глазом. EV6 получил боковые подушки безопасности для второго ряда и более толстые B-стойки для дополнительной жесткости кузова. Кроме того, электрические моторы стали более тихими, а комфорт езды улучшился за счет настройки амортизаторов. Более того, вокруг заднего мотора установлен дополнительный звукоизоляционный материал. Обновления по воздуху теперь распространяются за пределы системы навигации, а беспроводные Android Auto и Apple CarPlay стали стандартом.

Kia отказывается от старой батареи емкостью 77,4 кВт·ч в пользу более крупной упаковки на 84 кВт·ч, которую можно зарядить с 10 до 80 процентов за 18 минут при 350 кВт. Электромобиль с задним приводом EV6 Long Range теперь может проехать 307 миль вместо 295 миль по местной процедуре тестирования. В Соединенных Штатах эквивалентная предыдущая версия до обновления проезжала 310 миль до разряда батареи по стандарту EPA.

Обновленный EV6 поступит в продажу внутри страны в следующем месяце, за ним последуют другие рынки. Премиальная версия GT, вероятно, не за горами.