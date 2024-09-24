Новый Honda Passport действительно выглядит достаточно смело

Компания Honda представит модели Passport и Passport Trailsport 2026 года этой осенью. Переделанный Passport Trailsport будет оснащен мощным 3,5-литровым V-6 двигателем и прочным 10-ступенчатым автоматическим коробом передач.

Они поступят в продажу в начале следующего года.

Honda полностью готовится к дебюту переделанных Passport и Passport Trailsport перед их официальным представлением позже в этом году. Последний взгляд позволяет взглянуть на дизайн Trailsport (скрытый под камуфляжной оболочкой) и его внедорожные возможности, с обещанием Honda новой модификации как "самого готового к приключениям и способного внедорожного внедорожника Honda до сих пор." Этому внедорожнику это действительно не помешает.

Нам предстоит подождать все детали, но Honda готова представить несколько подробностей. У него будет "мощный 3,5-литровый V-6 двигатель", вероятно, унаследованный от текущего поколения, хотя мы надеемся, что он выдаст большую мощность. На текущем 3,5-литровом V-6 выдача мощности составляет 280 лошадиных сил и 262 фунт-футов крутящего момента по всему диапазону Passport, и Trailsport мог бы выиграть от немного большей мощности.

Фото: Motor1.com

Одним из изменений, по крайней мере для Trailsport, станет трансмиссия. В коротком видеоролике-загадке говорится, что у него будет прочная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. У текущей трансмиссии Passport девять передач вперед, и неясно, будет ли она эксклюзивной для Trailsport или новой для всего модельного ряда.

Кроссовер нового поколения также будет оснащен системой полного привода с векторизацией крутящего момента второго поколения I-VTM4 бренда. Тизеры Honda показывают, как новый Trailsport проходит жесткие испытания по всей территории Соединенных Штатов, посещая Моаб, песчаные дюны Мичигана и многое другое.

Фото: Motor1.com Honda

Honda обернет знакомый двигатель и улучшенную коробку передач в кубическую кузовную обшивку. У нового Passport Trailsport квадратная передняя часть, что создает впечатление Bronco Sport. Предыдущий тизер показал жирный надпись "PASSPORT" на решетке, как у маленького внедорожника Ford. Даже задняя часть крыши и задняя дверь выглядят более вертикально на новом кроссовере, и новый внешний вид должен совпадать с обновленным салоном, который модернизирует пространство с последними функциями и технологиями.

Мы увидим Passport и Passport Trailsport 2026 года позже в этом году. Honda представит обе модели в этом осенне, прежде чем они поступят в продажу в начале следующего года.