Гиперкар Ferrari F80 разочаровывает звуком

Первые видеозаписи нового гиперкара Ferrari F80, преодолевающего трассу, появились в сети.

В роликах мы впервые можем услышать работу двухтурбинного двигателя V-6.

Хотя компания Ferrari предпочитает звук двигателя V-12.

Ferrari представила свой новый флагманский гиперкар F80 в четверг. Но в отличие от трех предыдущих моделей, в моторном отсеке нет V-12. Вместо этого в F80 установлен двухтурбинный двигатель V-6, заимствованный у победившей на Ле-Мане гоночной машины компании, а также три электромотора. Хотя это прекрасно сказывается на производительности, F80 уступает в звуковом аспекте.

В выходные Ferrari продемонстрировала F80 на трассе Имола в Италии, чтобы показать автомобиль публике. Канал YouTube NM2255 запечатлел гибридный гиперкар во время пролетов и заносов на треке, предоставляя нам близкий вид для прослушивания звука V-6. И честно говоря, здесь особо нечем гордиться.

На мой взгляд, звук двигателя F80 больше напоминает V-6 в менее мощной модели 296 GTB. Честно говоря, здесь звук звучит приглушеннее, с едва уловимыми намеками на волнение от высоких оборотов, доносящимися из выхлопной трубы. На первом пролете F80 звучит как ничто иное, почти как если бы он работал исключительно на электрической энергии.

Хотя звук в конечном итоге не является самой важной характеристикой в таком автомобиле, он все же является важным фактором. Слышать, что он звучит именно так, представляет собой некоторое разочарование, особенно учитывая сердцебиение и волнение от высоких оборотов, характерные для предыдущих моделей с двигателями V-12.

Тем не менее, нельзя винить Ferrari за такой выбор. Обе ее гоночные машины Формулы 1 и Ле-Мана используют гибридные силовые установки V-6, поэтому логично, что компания решила оснастить свой уличный автомобиль верхнего уровня таким же типом двигателя.

Мое мнение, конечно, не имеет значения. Все 799 экземпляров гиперкара стоимостью $4 миллиона были проданы владельцам, которые более чем довольны приобретением. К сожалению, сердитым пуристам, как я, все еще не приходится совсем неудачно. Ferrari по-прежнему продает несколько автомобилей с двигателями V-12: Daytona SP3 и 12Cilindri. Я, наверное, выбрал бы именно один из них, а не F80.