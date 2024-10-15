Новый Corvette ZR1 достиг скорости 233 миль в час

Новый Chevrolet Corvette ZR1 только что разрушил свой заявленный предельную скорость, совершив заезд со скоростью 233 миль в час.

Автомобиль был полностью серийным, с обычной шасси и установленным аэродинамическим пакетом.

Сейчас ZR1 является самым быстрым автомобилем, когда-либо построенным компанией General Motors, а также самым быстрым автомобилем на сумму менее 1 миллиона долларов.

Все знают, что новый Chevrolet Corvette ZR1 2025 года очень быстрый. С 5,5-литровым битурбированным V-образным восьмизвенным двигателем, этот американский суперкар развивает 1064 лошадиных сил и имеет оценочную максимальную скорость 215 миль в час. Или имел, так как Chevrolet только что превзошла эту цифру в официальном заезде на максимальную скорость.

Проходя испытания на высокоскоростной овальной трассе ATP Automotive Testing в Папенбурге, Германия, Chevrolet побила свой собственный рекорд по скорости с президентом GM Марком Рейссом за рулем и инженером на пассажирском сиденье.

ZR1 разогналась до 233 миль в час на трассе в шестой передаче на максимальных оборотах, установив новый рекорд скорости для любого массового производителя из США и любого автомобиля стоимостью менее 1 миллиона долларов. И это было не однократное событие. По словам представителей Chevrolet, пять инженеров смогли достичь скорости 230 миль в час или более во время тех же испытаний.

"Машина чувствует себя стабильно, поэтому это не вызывает такого впечатления", - отметил Крис Барбер, ведущий инженер по разработке Corvette ZR1. "Просто кажется, что вы едете довольно быстро по шоссе. Что, конечно, звучит сумасшедшим, но именно такая хорошая машина".

Участвующая ZR1 не использовала никакого специального оборудования для заезда. На ней было установлено обычное шасси и аэродинамический пакет с обычным спойлером, деталями из углеродного волокна, шинами Michelin Pilot Sport 4S и легкосплавными дисками. Chevrolet использовала режим максимальной скорости, который настраивает систему управления шасси для заездов на максимальной скорости.

Что касается испытательной трассы, высокоскоростная овальная трасса имеет длину 7,6 мили и банкет на почти 50 градусов. Для сравнения, Талладега имеет уклон всего 33 градуса. На этой трассе при скорости 150 миль в час вам кажется, что вы едете прямо, отмечает GM.

"Вход на банкет был самой интенсивной частью", - отметил Барбер, который был одним из инженеров, которым довелось управлять ZR1 на овале. "Это ощущение ни с чем не сравнимо. Оно просто так сильно вас прижимает к земле. Даже гоночные трассы NASCAR не подходят по близости к уклону в 50 градусов. Почти никто не может испытать нечто подобное".

Достигнув этого рекордного показателя скорости, Chevrolet Corvette ZR1 стала самым быстрым автомобилем, когда-либо построенным GM.