Новый Bricklin существует и выглядит сомнительно

Автомобиль, который вы видите здесь, мало похож на культовый Bricklin SV-1 1970-х годов. Оба имеют два сиденья и необычные двери, оба имеют брендинг Bricklin. Однако же, смелый 3EV от Bricklin, который вы видите здесь, находится в классе сам по себе... в лучшую или худшую сторону.

Есть еще одно сходство между этим Bricklin и его предшественником. Оба - настоящие. Компания Visionary Vehicles создает новый автомобиль, который впервые появился в 2020 году в виде рендеринга. Честно говоря, мы видим рендеринги предполагаемых автомобилей практически каждую неделю, из которых многие так и не переходят на стадию реализации идеи. Поэтому представьте наше удивление, когда мы наткнулись на видеоролики, опубликованные на веб-сайте Visionary Vehicles, демонстрирующие прототип 3EV в действии.

Детали все еще остаются нераскрытыми, но мы знаем, что это трехколесный электромобиль, использующий конструкцию кузов на раме с батарейным блоком, расположенным по центру между балками рамы. Мощность неизвестна, но на веб-сайте обещают "превосходную производительность" вместе с "роскошным вождением". Диаграммы компании показывают один электрический двигатель спереди, с батареей среднего размещения, обеспечивающей автомобилю благоприятное распределение веса. Указывается диапазон хода более 275 миль, однако конкретные данные о скоростях зарядки, весе автомобиля или силовой установке неизвестны.

3EV "разработан гоночными дизайнерами", как указано на веб-сайте Visionary Vehicles. Упоминается Panoz Engineering, а также MTV Concepts и Mike Vetter получают упоминание за изготовление прототипа. Andreas Haase также указан за стилизацию, которая, безусловно, не похожа на что-либо другое на дороге.

Высокое лицо и две решетки заставляют нос BMW 4 Series выглядеть небольшим. Квадратные линии спереди уступают плавным обводам в стиле фастбека сзади, хотя отсутствие арок колес требует некоторого привыкания.

Этот новый Bricklin - не просто макет, который катится. Нам показывают полностью оборудованный интерьер с цифровым кокпитом, похожим на то, что мы ожидаем от Mercedes-Benz. Вся приборная панель и консоль светятся, с отдельным информационно-развлекательным экраном посередине для функций автомобиля. На веб-сайте упоминаются функции, такие как отображение информации на лобовом стекле, электропривод с подогревом сидений, обновления по воздуху и другие обычные элементы, присущие современным автомобилям. Также упоминаются передовое оборудование, такое как антиблокировочные тормоза и системы контроля тяги, поэтому мы предполагаем, что 3EV может быть скромным по отношению к системам помощи водителю.

Он должен быть скромным и для вашего банковского счета. Visionary Vehicles говорит, что 3EV будет стоить от 28 980 долларов. Улучшенная версия под названием 3EVX будет стоить от 38 980 долларов, но здесь очевидный подвох: нет упоминания о том, когда начнется производство. Кроме того, нет никаких упоминаний о временных рамках разработки, предварительных заказах или о том, где именно покупатели смогут приобрести автомобиль.

Но наличие работающего прототипа - это большой шаг к началу производства. Будет ли это реализовано - пока загадка. Оцениваем с оптимизмом.

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