Новый Bentley Continental GT предлагает 771 лошадиные силы

Компания Bentley недавно прощалась с уходящей моделью Continental GT, представив последнюю чистую V-8 версию под названием Edition 8. Через неделю британский бренд роскошных автомобилей уже демонстрирует новую модель, которую называют автомобилем следующего поколения. Несмотря на это, новинка больше похожа на обновленный вариант предыдущей модели, выпущенной в 2017 году.

Вместе с удивительно откровенными изображениями появились предварительные технические характеристики. Как и ожидалось, новый Conti получит технологию "Ultra Performance Hybrid" от Bentley на основе V-8. Двигатель внутреннего сгорания и электромотор будут работать вместе, обеспечивая комбинированную мощность в 771 лошадиные силы и огромный крутящий момент в 738 фунт-футов. Эти показатели выше, чем у W-12, установленного на модели Batur, который может "только" 740 л.с. и 737 фунт-футов.

Фото: Motor1.com

Неизвестный аккумулятор будет обеспечивать запас хода в 50 миль по циклу WLTP, что вероятно будет немного ниже в тесте EPA. Самый мощный серийный автомобиль Bentley получит четырехколесное руление и полный привод с векторизацией крутящего момента. Среди других новинок - двухстворчатые амортизаторы, ограниченный блокировкой дифференциала и 48-вольтовая электрическая система активного кренования. Эти улучшения превратят новый Continental GT в "самый динамично оснащенный Bentley в истории компании, протянувшейся на 105 лет".

Числа по производительности еще не разглашены, но новая модель может быть даже быстрее старого Continental GT Speed. Упраздненному купе с двигателем W-12 требовалось три с половиной секунды, чтобы разогнаться до 60 миль в час с нулевой скорости, прежде чем достигнуть скорости 208 миль в час. Говоря о 6,0-литровом битурбированном двигателе, производство которого заканчивается с последними экземплярами эксклюзивной модели Batur. Если в будущем появится новый Continental GT Speed, то у него не будет двенадцати цилиндров.

Премьера нового поколения Continental GT состоится в июне в кузове купе, а, вероятно, вскоре последует кабриолет.