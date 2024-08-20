Новый Audi RS3 получает карбоновые бакетные сиденья

После установки рекорда по круговому заезду для самого быстрого компактного автомобиля на Нюрбургринге, новый Audi RS3 готов к дебюту. "Новый" - это может показаться преувеличением, поскольку это всего лишь серединный цикл обновления для пятицилиндрового "карманного ракетника". Автомобиль получил переработанную решетку радиатора, которую дополняют более элегантные матричные LED-фары с возможностью выбора узоров дневного света.

Узор в форме алмаза, который вы видите на решетке радиатора, повторяется на обновленных воздухозаборниках с вертикальными черными лопастями. Для более агрессивного облика теперь есть три отверстия над передним сплиттером, создающие иллюзию более широкого автомобиля. Audi утверждает, что новый вид напоминает 1987 Quattro S1 Pikes Peak. Мы находим сложно увидеть сходство.

На задней части фары имеют новую графику, а бампер теперь снабжен двумя боковыми вертикальными отражателями и третьим отражателем, пересекающим дефлектор. Кроме того, знакомые цвета кузова Kyalami Green и Kemora Grey дополняются металлическим Ascari Blue и Progressive Red. Впервые Audi предлагает RS3 в цвете Daytona Gray с матовым покрытием. Решетка и дефлектор, упомянутые ранее, всегда окрашены в черный цвет, будь то глянцевый или более сдержанный матовый вид.

Стандартные 19-дюймовые колеса также имеют черное матовое покрытие и могут быть заменены на опциональные легкосплавные диски из RS3 Performance Edition. Украшенные диски можно выбрать в матово-темно-сером или глянцево-черном металлическом с двухцветным дизайном, если вам хочется приключений.

Наиболее очевидные изменения произошли внутри, где RS3 получил опциональные карбоновые передние спортивные сиденья в стиле BMW M2. Они комбинируют натуральную кожу для боковых упоров с микрофиброй для центральной части и матовым карбоном сзади. Обычные спортивные сиденья, обтянутые натуральной кожей, все еще доступны для тех, кто не собирается часто возить RS3 на трек.

Еще одно заметное изменение произошло с рулевым колесом, которое теперь имеет плоские верхнюю и нижнюю части. На нем появилась красная метка на 12 часов и кнопки быстрого выбора для некоторых режимов вождения, которые вы, вероятно, будете использовать чаще всего. Audi также дала рычагу коробки передач плоский дизайн, а воздуховодам добавила сомнительные красные акценты, которые мы, честно говоря, могли бы исключить.

И да, RS3 Sportback сохраняет формулу пятидверного хэтчбека в Европе, в то время как американцам вновь приходится довольствоваться четырехдверным седаном. Европейцы балуются выбором, когда речь заходит о компактных спортивных автомобилях от Volkswagen Group, учитывая, что есть также универсал Golf R, который нельзя приобрести в США. Не говоря уже о острых моделях Cupra и более рациональной Skoda Octavia RS.

Новый RS3 сохранил все пять цилиндров, но без дополнительной мощности. Великолепный 2.5 TFSI продолжает вырабатывать 395 лошадиных сил в европейской спецификации. Выпускавшаяся ранее Performance Edition соответствовала 401-сильной мощности RS3, которую Audi продает в США. Глава Audi Sport Себастьян Грамс намекнул на увеличение мощности до конца этого поколения, которое станет последним для пятицилиндрового двигателя.

Хотя пока нет дополнительной мощности, Audi внесла некоторые изменения под обтекателем. Адаптивные демпферы реагируют еще лучше благодаря новому алгоритму. Кроме того, ингольштадтские инженеры также дополнительно улучшили тормозной векторинг момента, чтобы обеспечить более высокие скорости в поворотах. Это также приносит плоды, когда вы хотите выполнить дрифт, поскольку у RS3 теперь более "хвостатый" характер. Доступны новые шины стандартного размера и опциональные полуслик Pirelli P Zero Trofeo R.

Дома в Германии, где прием заказов откроется в конце августа, RS3 Sportback стоит от €66,000 ($72,800 по текущему курсу обмена). Это на чуть более €12,000 ($13,200) дороже, чем базовый Golf R. Если вы хотите RS3 Sedan, Audi берет €68,000 ($75,000). Устаревший седан RS3, продававшийся только в США, стоит $63,395 после включения платы за доставку.

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