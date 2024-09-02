У нового Audi Q5 есть дополнительный стоп-сигнал.

Десять лет прошло с тех пор, как BMW опередила Audi в гонке за лазерными фарами. Хоть в том сражении и потерпел поражение, марка Ingolstadt продолжила инновации в области освещения. Высокоэффективные матричные LED-фары с адаптивным дальним светом теперь являются нормой для автомобилей с четырьмя кольцами. Изменения затронули и заднюю часть. На сегодняшний день конфигурируемые OLED-фонари также довольно распространены. На недавно представленной модели Q5 появилась интересная новинка.

Нет, ваши глаза вас не обманывают - это дополнительный стоп-сигнал. Помимо традиционного третьего тормозного света, установленного на спойлере крыши, у Q5 есть еще один, отображаемый на стекле задней двери. В нижней части заднего спойлера встроен проекторный свет. Прерывистая полоса шире обычного тормозного света над ней, что делает ее еще более заметной для ездящих позади, заставляя их отступить, когда они замечают, что Q5 тормозит.

Фото: Motor1.com

Эти пресс-изображения показывают горячую модель Audi SQ5 в европейском стиле, но у ее американского родственника будет другая конфигурация. Вместо нескольких красных плит великолепного кроссовера в стиле США будет проецироваться "Quattro" на заднее стекло. Audi не может сделать такое в Европе, потому что регуляторы видят в этом форму рекламы, что является незаконным.

Как мы видели в других новых моделях Audi высокого класса, представленных недавно, у модели Q5 2025 года есть конфигурируемые световые узоры как спереди, так и сзади. Матричные LED-фары предлагаются с восемью цифровыми световыми подписями в зависимости от уровня оборудования. Сзади эволюция цифровой OLED-технологии фонарей также может быть настроена по желанию. Кроме того, задние фонари могут предупреждать водителей сзади о происшествиях и поломках, отображая предупредительные символы.

У нас смешанные чувства по этому поводу. Некоторые из этих световых игр кажутся тривиальными, в то время как другие могут быть полезны в определенных ситуациях. В любом случае, по крайней мере, Audi не ставит задние поворотные сигналы опасно низко. Я имею в виду вас, Hyundai и Kia. Корейцы этого не делают из-за требований, согласно которым автомобили, продаваемые в США, должны иметь фиксированные стоп-сигналы. Кстати, если это произойдет, на кузове должен быть отдельный комплект огней, который не двигается. Так было на самом деле с предыдущей моделью Q5, поскольку ее клапанная задняя дверь (RIP) включала основные фонари. Дополнительный комплект огней был установлен в задний бампер.

Фото: Motor1.com

Представитель Kia сообщил изданию The Drive, что решение разместить огни в бампере было обусловлено стилистическим выбором: "Старший дизайнер из Глобального Дизайн-Центра сказал, что они хотели подчеркнуть стройный дизайн заднего комбинированного фонаря. Поворотник размещен внизу заднего бампера, чтобы подчеркнуть единое целое с дизайном противотуманных фар переднего бампера".

Огни в стороне, новый Audi Q5 - это красивый кроссовер, хотя некоторые могли бы возразить, что он слишком похож на полностью электрический Q6 E-Tron. Теперь у него настоящие выхлопные трубы, и, вернувшись к теме освещения, у него нет спорных разделенных фар, как у Q6.