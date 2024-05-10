Caterham Seven без наддува больше не существует

Первый Caterham Seven 485 вышел на дороги в 2014 году. А теперь, спустя 10 лет, наконец завершается его производство. Бренд объявил в пятницу о выпуске пары моделей 485 Final Edition для европейского рынка, отмечая конец эпохи атмосферных двигателей для легендарного родстера Seven.

Будет выпущено всего 85 единиц — 60 единиц 458 Final Edition и 25 единиц 485 CSR. Обе версии оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Ford Duratec, который развивает 225 лошадиных сил и 151 фунт-фут момента. Он будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и дифференциалом с ограниченным скольжением. Модель 485 способна разогнаться до 100 км/ч за 4,1 секунды, развивая максимальную скорость 223 км/ч.

485 Final Edition доступен в стандартной и увеличенной комплектации шасси, в то время как 485 CSR предлагается только в большем размере с внутренней передней подвеской. Он на семь дюймов длиннее, на девять дюймов шире и на дюйм выше стандартной 485 модели. Две версии также имеют разные размеры колес: Final Edition укомплектован 13-дюймовыми черными легкосплавными дисками, в то время как CSR установлены колеса диаметром 15 дюймов. Автопроизводитель укомплектовал их шинами Toyo Proxes R888R, которые скрывают вентилируемые передние тормозные диски.

Caterham предложит Final Edition в одном из пяти премиальных цветов, с матово-черными полосами и черными значками. Каждая модель имеет полностью обитый ковролином салон, углеволоконную панель приборов и уникальный номерной знак. Есть брендинг Final Edition повсюду, включая вышитый на черной коже, алькантаре и черных сиденьях Sport Hex.

485 Final Edition уже доступен для заказа. Стартовая цена для модели на европейском рынке составляет €67 495 ($72 810 по текущему обменному курсу).

Это, очевидно, не конец для Caterham. Электрификация — вот его будущее, с производственной версией концепции Project V, которая должна появиться в ближайшее время. Модель 485 представляет собой возможность «приобрести последний самый высокооборотный, атмосферный Seven, когда-либо выпущенный», - говорит Оливье Жуан, европейский менеджер по территории компании.