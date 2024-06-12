Mini Cooper Five-Door с двигателем на 201 лошадиную силу и больше места для ног

Новый Mini Cooper дебютировал в прошлом году, впервые появившись в качестве электромобиля. Версия с двигателем внутреннего сгорания была представлена через несколько месяцев, а именно в феврале 2024 года. Все они были трехдверными моделями, и теперь пришло время для пятидверного Mini выйти на главную сцену.

Немного более практичный Cooper выходит с двумя вариантами двигателей. Базовая модель Cooper C оснащена турбированным трехцилиндровым 1,5-литровым двигателем, выдающим 154 лошадиные силы и 170 фунт-футов крутящего момента. Перейдя на Cooper S, вы получите на один цилиндр больше для вашего турбо — 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдающий 201 л.с. и 221 фунт-фут крутящего момента. Если все это звучит знакомо, то это так и есть. Это соответствует выходу трехдверного Mini, но дополнительные двери делают его немного медленнее. Разгон до 100 км/ч занимает 8,0 секунды в базовой модели и 6,8 секунды для S-версии.

Различия начинаются за B-стойкой. Чтобы вместить дополнительные двери, Mini увеличил колесную базу Cooper на 2,8 дюйма и удлинил кузов почти на 7 дюймов. Пространство для задних пассажиров не уточняется, но Mini сообщает, что с сложенными задними сиденьями здесь 32,6 кубических фута грузового пространства. Это значительный прирост по сравнению с 28,2 кубическими футами, представленными в трехдверном варианте.

Помимо этого, вы получаете тот же свежий дизайн, который дебютировал с более маленьким Cooper. Среди основных особенностей — более гладкие фасады и светодиодные фары спереди и сзади в стандартной комплектации, установленные ровно с кузовом для более аккуратного вида. Предлагается четыре уровня отделки, завершаясь версией JCW, и нет, здесь не идет речь о полноприводном спортивном Mini. Как и в случае с трехдверным вариантом, отделка JCW добавляет спортивные улучшения, такие как дефлекторы и черные элементы отделки, среди прочего.

Помимо немного большего пространства внутри, вы обнаружите тот же минималистский дизайн, украшенный круглым 9,4-дюймовым центральным дисплеем. Режимы Mini Experience заполняют салон различными вариантами подсветки и дисплея, включая настройку изображений на экране, если вы так выберете. Помощник при парковке Plus включает четыре внешние камеры и 12 ультразвуковых датчиков, помогая водителям маневрировать более крупным Mini в тесных местах.

Упомянутые здесь детали относятся к пятидверному Cooper, предлагаемому в Европе, хотя нет особых причин полагать, что многое изменится для североамериканской версии. Ожидайте дополнительной информации, включая цены, которые будут объявлены позже.