Mercedes-AMG One побила свой собственный рекорд на Нюрбургринге

По состоянию на сегодняшний день, кажется, что есть всего одна машина, которая может побить рекорд круга Mercedes-AMG One на Nürburgring. Да, еще один AMG One. Старый рекорд, установленный 28 октября 2022 года посла бренда Mercedes-AMG Маро Энгелом, больше не действителен. Это только потому, что он смог улучшить его на несколько секунд.

23 сентября 2024 года гонщик DTM пересек финишную черту за 6 минут и 29,09 секунды. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим рекордом в 6 минут 35,18 секунды. Для ясности, речь идет о более длинной конфигурации "Зеленого ада" в 12,92 миль (20,83 км). AMG One теперь первый улично-легальный серийный автомобиль, который опустился ниже отметки в 6 минут 30 секунд.

Фото: Motor1.com

Mercedes не указывает время круга по более короткой трассе в 12,8 миль (20,6 км), но горячий круг 2022 года был пройден за 6 минут и 30,7 секунды. Почему же трехлучевая звезда решила снова попробовать? Она знала, что есть место для улучшения. В предыдущей попытке условия на трассе были не идеальными, поскольку некоторые участки сложной трассы были влажными.

AMG уничтожил свой собственный рекорд во время третьего отсчитанного круга Маро Энгела на сухой Nordschleife при 68 градусах по Фаренгейту (20 градусов Цельсия) на асфальте и 59 градусах по Фаренгейту (15 градусов Цельсия) в воздухе. Это были идеальные условия для превзойти уже впечатляющий результат почти двухлетней давности. AMG One завершил круг в 18:56.

Мы не можем придумать слишком много автомобилей, которые могли бы поставить под угрозу рекорд круга AMG One. Aston Martin Valkyrie - один из них, а возможно, и грядущий McLaren W1. Мы также добавляем преемника LaFerrari как потенциальную угрозу. Мы исключаем Red Bull RB17, потому что это машина только для трассы. То же самое касается Lotus Evija X, несмотря на его круг за 6:24.

Возможно, поток электрических гиперкаров сможет поднять вызов, но с учетом того, что Nürburgring настолько длинный, мы бы не задерживали дыхание. Возможно, Rimac сможет доказать обратное с новым Nevera R. С Mission X Porsche заявила, что покорит "Ринг", но серийная версия пока не была анонсирована.

Трудно представить себе автомобиль, который когда-либо побьет общий рекорд, установленный Porsche 919 Hybrid Evo в 2018 году, когда гонщик Тимо Бернхард проехал "Ринг" за ошеломляющие 5 минут и 19,5 секунды. Почетное упоминание достается электрическому Volkswagen ID.R, за рулем которого Ромен Дюма проехал круг за 6:05 в 2019 году.