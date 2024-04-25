Mazda Arata - еще одна попытка создать электрический внедорожник.

На международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине главной звездой стенда Mazda является заднеприводный электрический седан 6. Однако премьера не ограничивается только этим, поскольку также впервые появляется Arata. Это элегантный концепт электрического внедорожника, предназначенного для начала производства к концу следующего года в Китае.

Подобно седану EZ-6, Arata был разработан совместным предприятием Changan Mazda, основанным в конце 2012 года и находящимся на равных долях у Changan Automobile и Mazda. Вероятно, для серийной версии он получит другое название, возможно, алфавитно-цифровое обозначение, чтобы соответствовать другим внедорожникам. Название "EZ-60" уже имеет торговую марку в Китае и, следовательно, может быть использовано для этого автомобиля.

Тем временем Arata (японское слово, означающее "новый" или "свежий") демонстрирует привлекательный электрический внедорожник, который может быть связан с уже существующим продуктом. В то время как ожидается, что EZ-6 будет являться модификацией Changan Depal SL03, EZ-60, вероятно, будет основан на Changan Deepal S7. Однако это не просто замена бейджей и все, так как есть существенные различия в дизайне. Мы считаем, что дуэт седана и внедорожника Mazda выглядит значительно более премиально, что, вероятно, оправдывает более высокую цену.

Arata является исключительно электрическим автомобилем, по крайней мере пока, в то время как EZ-6, который поступит в продажу в этом году в Китае, также будет предлагаться с гибридной установкой. Внедорожник также придерживается знакомого дизайна Kodo и имеет относительно небольшие окна и элегантные фары спереди и сзади. Как и седан, он имеет подсвечиваемую решетку радиатора. Большой надпись "Mazda" на боках также светится.

Поскольку это всё еще концепт, у него установлены камеры вместо обычных зеркал, а также отсутствуют дверные ручки и задний стеклоочиститель. Mazda дала ему массивный спойлер, пересеченный вертикальным третьим стоп-сигналом, который, кажется, простирается до крыши. Дизайн задней части кузова создает иллюзию летающих опор, но мы не уверены, есть ли там на самом деле отверстие. Тем не менее, это неожиданный дизайнерский элемент для внедорожника.

Mazda пока не комментирует возможность продажи седана и внедорожника за пределами Китая, где они будут производиться. Компания Zoom-Zoom делает стесненные шаги к электрификации, но понимает, что электромобили неизбежны. Хотя MX-30 далеко не является коммерческим успехом, японская марка понимает, что должна двигаться в направлении электрификации, чтобы выжить.