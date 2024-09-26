Фильм про матчбоксы станет реальностью, и в нем сыграет Джон Сина

Джон Сина сыграет главную роль в предстоящем фильме о Matchbox.

Фильм будет снят в живом исполнении и основан на известной линейке игрушечных машинок.

На данный момент нет информации о дате выхода фильма и сюжете.

Подготовьтесь к очередному голливудскому фильму, основанному на популярной игрушке. На этот раз главная роль принадлежит Matchbox, а Джон Сина сыграет ключевую роль. Это не будет озвучивание для анимационного или компьютерного фильма. Это будет фильм с живыми актерами.

Компания Apple Original Films недавно объявила о проекте, хотя о сюжете известно немного. Фильм будет "основан на знаменитой игрушечной линейке от Mattel", однако за этим деталями следует загадка. Сценарий пишут Дэвид Коггешолл и Джонатан Троппер. В проект также вовлечены Skydance и Mattel Films, а Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Робби Бреннер присоединились к работе над фильмом в качестве продюсеров.

Поскольку детали сюжета неизвестны, неясно, будет ли это просто веселый фильм о машинах или что-то более серьезное, сосредоточенное на истоках Matchbox. У обоих сценаристов в портфолио есть как легкие, так и серьезные проекты, а в объявлении Mattel говорится о ранних днях Matchbox в 1950-х годах с основателем Джеком Оделлом. Мы обратились к Mattel за уточнениями и обновим статью, если узнаем что-либо новое.

С участием Сины, мы предполагаем, что фильм будет скорее легким и забавным, с множеством крутых автомобильных сцен. Помимо своей недавней роли брата Доминика Торетто во франшизе Форсаж, он известен как автомобильный фанатик, время от времени публикующий посты о своем Honda Civic Type R в социальных сетях. Он также знаменит своим конфликтом с Ford из-за продажи своего Ford GT 2017 года вскоре после покупки. Недавно он начал публиковать случайные изображения машинок Matchbox на своей странице в Instagram. Теперь встает вопрос, являются ли эти посты подсказками о том, что мы увидим в фильме?

Нет никаких упоминаний о графике производства или дате выхода, так что пока неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем этот фильм попадет в кинотеатры.

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