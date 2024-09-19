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Скончался создатель вашего любимого радар-детектора

Создатель легендарного радар-детектора Valentine V1, Майк Валентайн, скончался в понедельник в возрасте 74 лет, сообщает Cincinnati.com. Если вы провели хотя бы немного времени в мире спортивных автомобилей, вам наверняка знакомо имя Valentine.
РедакцияР
Редакция
19.09.2024, 22:22·3 мин
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Фото: Motor1.com

Создатель легендарного радар-детектора Valentine V1, Майк Валентайн, скончался в понедельник в возрасте 74 лет, сообщает Cincinnati.com.

Если вы провели хотя бы немного времени в мире спортивных автомобилей, вам наверняка знакомо имя Valentine. С 1992 года V1 стал выбором тех, кто хочет опережать полицейские радары. Можно с уверенностью сказать, что Валентайн помог энтузиастам избежать сотен тысяч долларов штрафов за превышение скорости за десятилетия.

Родом из Огайо, он начал свою карьеру в сфере радар-детекторов, совместно основав компанию Cincinatti Microwave, Inc., которая позже стала известным производителем детекторов Escort. В начале 1990-х годов он покинул бренд из-за разногласий относительно будущего компании и решил начать свой собственный бизнес.

"Я еще не закончил свою миссию", - сказал Валентайн журналу Road & Track в интервью 2020 года. "Это было похоже на прыжок с быстро движущегося поезда. Я глядел на проходящие мимо и хотел вернуться".

После этого компания Валентайна стала успешно развиваться. Превосходное качество детектирования и стрелки на детекторе, указывающие направление входящих сигналов, выделяли V1 среди других устройств. Валентайн также позволял клиентам отправлять свои устройства обратно на завод для постоянного обновления и соответствия постоянно изменяющимся методам полицейского контроля.

V1 прошел восемь общих обновлений, прежде чем Валентайн представил V1 Gen Two в 2020 году. Даже позже в жизни он продолжал совершенствовать свой продукт во благо клиентов. В январе 2023 года ему была вручена премия за достижения в жизни от Университета Цинциннати.

"Ваш V1 - большая причина, почему я увлекся радар-детекторами", - написал канал на YouTube Vortex Radar на Twitter. "Мне нравились стрелки, производительность и то, что вы позволили сторонним разработчикам создавать приложения, а тестерам, вроде меня, помогать добавлять функции, которые я хотел видеть".

В официальной некрологии Cincinnati.com не была указана причина смерти, сообщалось только, что Валентайн скончался неожиданно дома в Цинциннати. Представитель компании Валентайна отказался комментировать информацию, когда его попросили Motor1.

Майк Валентайн оставил живыми свою жену Маргарет, с которой прожил 51 год, а также двух дочерей - Марту и Анну.

Спасибо за всю помощь, Майк. Мы скучать по вам будем.

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