Увеличение Лондонского сбора за въезд - еще один удар по скромному автомобилисту

Новая неделя – новый удар по карману обычного автовладельца. Агентство по транспорту Лондона решило, что настало время для довольно значительного увеличения Платы за проезд в центре города на 20 процентов с января следующего года, увеличив ее до £18 в день.

Представители TfL предложили это повышение в свете растущей инфляции и обосновали дополнительное обложение электромобилей хорошей вещью. Они утверждают, что замена текущего освобождения для электромобилей скидкой в 25 процентов помешает ухудшению уровня трафика по мере роста продаж электромобилей.

Однако это просто еще одна откровенно антиавтомобильная мера, за которой последовало введение платы за проезд через новый тоннель Силвертаун и через тоннель Блэкуолл – последний оставался бесплатным более 125 лет. И это на фоне апрельских изменений в дорожном налоге VED, которые наносят удар по электромобилям через так называемый доплату за «дорогие автомобили» – £40,000 практически соответствует средней стоимости нового автомобиля в 2025 году – и других агрессивных антиавтомобильных мер. По крайней мере, предполагается, что VED находится под рассмотрением и может быть пересмотрен позже в этом году.

Водители всегда понимали, что им нужно оплачивать свои расходы и постоянно рассматривались правительствами как источник дохода. Тем не менее, кажется, что власти преследуют их больше, чем когда-либо. Оксфорд, кажется, лидирует в стремлении изгнать частные автомобили, но есть множество других примеров. На самом деле, это не ново. Не начинайте меня на решение отменить планы сделать Дартфордский переезд бесплатным после того, как стоимость строительства была погашена…

Здесь играют два фактора. Во-первых, увеличение платы или введение новых штрафов наказывает всех; расходы уже растут достаточно быстро, чтобы платить £4 в каждую сторону за проезд через тоннель, который был бесплатным более столетия.

Но, во-вторых, штрафы для электромобилей ударяют еще сильнее, особенно в то время, когда мы должны поощрять их внедрение. Я слышал аргумент, что люди, покупающие автомобиль за £40,000 и более, не должны нуждаться в поощрениях, но они помогают заставить людей покупать модели, которые загрязняют меньше, чем эквиваленты с ДВС.

Однако это почти побочный эффект по сравнению с грабежом автовладельцев, который является симптоматичным для двух лондонских сборов. Автомобиль является неотъемлемой формой транспорта в системе с слишком незначительным количеством альтернатив, и постоянное финансовое ударение по водителям начинает раздражать.