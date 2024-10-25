Линкольн Навигатор теперь стоит шесть цифр

Компания Lincoln тихо внесла изменения в цены на 2025 Navigator в онлайн-конфигураторе. Возможно, это потому, что самая дешевая версия теперь стоит на $16 730 больше, чем в прошлом году. Если вы хотите этот автомобиль в своем гараже, минимальная цена составит $101 990. В нее входит базовая цена $99 995 плюс обязательная доплата за доставку в размере $1 995.

Почему произошел такой гигантский скачок цен? Во-первых, Lincoln убрала начальную комплектацию Premiere. Теперь линейка Navigator начинается с модели Reserve, которая стоит на $4 300 больше по сравнению с 2024 годом. Далее идет пакет Jet Appearance Package, а затем флагманская версия Black Label. Самый дорогой 2025 Navigator Black Label в длиннобазовой версии начинается с цены $121 485.

Вот разбивка цен на все комплектации Lincoln Navigator 2025 года, включая доставку.

Модель/Комплектация Цена (включая доставку) Navigator Reserve $101 990 Navigator Reserve LWB $104 980 Navigator Jet Appearance Package $104 990 Navigator Jet Appearance Package LWB $107 980 Navigator Black Label $118 490 Navigator Black Label LWB $121 485

Конечно, Navigator получил обширное обновление к 2025 году. Внешние изменения определяются новым передним обвесом с более крупной решеткой, узкими фарами и отделкой, похожей на другие внедорожники Lincoln. Большие 24-дюймовые колеса доступны по желанию, но общий стиль крупного ящика останется знакомым для поклонников Navigator.

Большие изменения произошли внутри, где вы обнаружите цифровую кабину с экраном 48 дюймов, объединяющим информационный и мультимедийный экраны. Он занимает почти всю ширину приборной панели, а рядом установлен еще один экран для управления основными функциями, такими как настройки климата и аудио. Дополнительные экраны можно заказать для пассажиров на задних сиденьях, а для пассажиров на третьем ряду теперь доступны подогреваемые и охлаждаемые сиденья.

Однако архитектура Navigator осталась прежней. Шасси, подвеска и двигатель остались практически без изменений, что означает, что вы по-прежнему получаете 440 лошадиных сил от 3,5-литрового двигателя V-6 EcoBoost. Он работает с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом на все комплектации.

Lincoln Navigator 2025 года поступит в продажу в следующем весеннем сезоне.