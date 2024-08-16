Конфигуратор Lamborghini Temerario уже доступен

Ламборгини представила конфигуратор для Temerario практически сразу после дебюта нового суперкара.

Выбор опций практически бесконечен: 57 цветов кузова и пять различных вариантов отделки салона.

Это наше "потребление времени дня".

Сразу после дебюта на Monterey Car Week Ламборгини запустила конфигуратор для Temerario, своего нового суперкара начального уровня. Мы уже знаем, где проведем следующие несколько часов, и предполагаем, что и вы, вероятно, поступите так же.

Естественно, есть огромное количество вариантов для настройки. Бесконечное количество цветов и выбор элементов отделки, колес, тормозных суппортов и различных легких компонентов. И это только об экстерьере. Внутри вы можете выбрать кожу практически любого цвета, а также различные опции карбоновой отделки.

В моей конфигурации я выбрал некоторые классические цвета Ламборгини - оранжевый кузов с бронзовыми колесами. Конкретно этот оттенок - Arancio Apodis, новое дополнение к палитре Ламборгини, которое напоминает о цветах, используемых на автомобилях, таких как Miura и ранние Countach. Многие Miura также были с бронзовыми или золотыми колесами, что создает красивый контраст. Для меня это классический Ламборгини.

Фото: Motor1.com

Простой коричневый кожаный салон вдохновлен аналогичным салоном Countach, который я недавно видел. Это хорошее, хотя, возможно, неожиданное сочетание с оранжевым экстерьером, и поддерживает ретро-стиль, к которому я стремлюсь. Я не выбрал никаких опций из углепластика по той же причине.

Однако это только то, что я чувствую прямо сейчас. Спросите меня снова через пару часов, и я мог бы выбрать желтый, или даже темно-синий, чтобы нарушить стереотипы Ламборгини. Заместитель главного редактора Брайан Сильвестро в данный момент работает над фиолетовым вариантом, и это тоже привлекательно.

Как бы вы хотели настроить свой Temerario? Ваши возможности бесконечны.