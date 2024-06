Преемник Lamborghini Huracán обзаведется мощностью более 887 л.с.

Самый новый Lamborghini, который на данный момент известен только по внутреннему кодовому имени 634, будет обладать огромной мощностью. Мы уже знаем, что новый двойной турбированный двигатель V-8 развивает 789 лошадиных сил, но его замена в модели Huracán будет гибридной. Это означает, что больше мощности будет поступать от электромоторов, и глава Lambo Стефан Винкельман недавно намекнул на комбинированную мощность: более 887 л.с.

Генеральный директор недавно опубликовал "официальное" представление модели 634 на LinkedIn, где он раскрыл общую мощность с учетом двигателя и электромоторов. К сожалению, он не раскрывает ничего за этим, но не будет ошибкой предположить, что окончательная цифра даже может превысить 900 л.с.

Раскрытие Винкельмана произошло всего несколько недель после официального объявления Lamborghini о V-8. Это новый 4,0-литровый агрегат, хотя 3,8-литровая версия в настоящее время выполняет гоночные обязанности в прототипе SC63 LMDh. Производственный двигатель развивает 789 л.с., вращаясь до 10 000 об/мин с плоским коленчатым валом и гоночной системой привода клапанов с подпружиненным толкателем. Пиковая мощность достигается между 9 000 и 9 750 оборотами, максимальный крутящий момент 538 фунт-фут попадает в диапазон между 4 000 и 7 000 об/мин.

Информации о гибридной части этого высокопроизводительного коктейля гораздо меньше. Мы знаем, что это будет трехмоторная система, с одним встроенным между двигателем и трансмиссией. Детали о двух других неизвестны, хотя можно предположить, что они будут установлены на передние колеса. Lamborghini не упоминает о мощности только от электродвигателей, но с общей мощностью более 887 л.с. от всего, простая математика подразумевает, что электрические компоненты внесут около 100 л.с.

Наследник Huracán дебютирует в августе. Не удивляйтесь, если Lamborghini поделится еще несколькими тизерами до этого момента.

