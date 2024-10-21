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Jeep Grand Cherokee лишь что получил огромное снижение цены.

В 2025 году Jeep Grand Cherokee стал дешевле на сумму до $4,000 по сравнению с прошлым годом. Все комплектации Laredo теперь начинаются менее чем за $40,000. Цены на Grand Cherokee 4xe PHEV остались без изменений.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2024, 20:22·4 мин
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Фото: Motor1.com

В 2025 году Jeep Grand Cherokee стал дешевле на сумму до $4,000 по сравнению с прошлым годом.

Все комплектации Laredo теперь начинаются менее чем за $40,000.

Цены на Grand Cherokee 4xe PHEV остались без изменений.

Готовится ли крах автомобильного ценового пузыря? Мы видели множество крупных повышений цен от автопроизводителей на 2025 год, но Jeep идет в противоположном направлении с Grand Cherokee. Почти все уровни отделки стали дешевле по сравнению с прошлым годом, причем некоторые на $4,000 дешевле.

Это снижение цены касается Grand Cherokee Overland и Summit 2025 года, которые опустились до $66,835 в флагманской комплектации Summit Reserve с трехрядными сиденьями. Теперь это самый дорогой Grand Cherokee вне гибридного линейки. С другой стороны, стартовая комплектация Laredo A осталась на уровне $38,290. Однако стандартные Laredo и Laredo X упали на $1,000. Это означает, что вся линейка Grand Cherokee Laredo теперь начинается менее чем за $40,000, включая $1,795 за доставку от Jeep. Комплектация Altitude также упала на $1,000, а Limited снизилась на $3,000.

Ниже приведена разбивка цен на 2025 год для Jeep Grand Cherokee по комплектациям. Все цены указаны для моделей с двумя приводами и двумя рядами сидений, если не указано иное. Доплата за полный привод составляет $2,000, также как и за трехрядные сиденья, за исключением Laredo X, где она всего лишь $1,750. Все цены включают плату за доставку.

Комплектация Grand CherokeeЦена 2025 годаРазница по сравнению с 2024 годом
Laredo A (4x2 только 2 ряда)$38,290Нет
Laredo$38,830-$1,000
Laredo X$39,580-$1,000
Altitude$43,435-$1,000
Altitude X$43,935-$1,000
Limited$44,700-$3,000
Overland (только 4x4)$58,790-$4,000
Summit (только 4x4)$60,335-$4,000
Summit Reserve (только 4x4)$64,835-$4,000

Jeep не упоминает о значительных изменениях в опциях или стандартном оборудовании на 2025 год. 3,6-литровый V-6 с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач по-прежнему является стандартной силовой установкой, хотя опция V-8 официально убрана для Cherokee L с тремя рядами сидений. По-видимому, снижение цен произошло из доброты сердца Jeep; пресс-релиз автопроизводителя упоминает только "усовершенствованную доступность" в связи с изменениями. Представитель компании подтвердил это заявление, когда его запросили для комментариев Motor1.

Что касается гибридной версии Grand Cherokee 4xe, цены остались точно такими же, как и в прошлом году. Все уровни отделки остаются такими же, от стандартного 4xe до Summit Reserve 4xe. Напомним, что все они являются внедорожниками с двумя рядами сидений и полным приводом. Цены ниже включают ту же плату за доставку $1,795.

Комплектация Grand Cherokee 4x3Цена 2025 года
4xe$62,285
Anniversary Edition 4xe$65,280
Trailhawk 4xe$67,980
Overland 4xe$75,275
Summit 4xe$76,465
Summit Reserve 4xe$80,495

"Бренд Jeep посвящен предложению непревзойденной комбинации беспрецедентной внедорожной проходимости, свободы выбора и исключительной ценности", - сказал Боб Бродердорф, старший вице-президент Jeep North America. "Сделав Grand Cherokee 2025 года более доступным, включая все модели Laredo менее чем за $40,000 MSRP, опыт владения Jeep самым награждаемым внедорожником стал еще более доступным".

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