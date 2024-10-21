Jeep Grand Cherokee лишь что получил огромное снижение цены.

В 2025 году Jeep Grand Cherokee стал дешевле на сумму до $4,000 по сравнению с прошлым годом.

Все комплектации Laredo теперь начинаются менее чем за $40,000.

Цены на Grand Cherokee 4xe PHEV остались без изменений.

Готовится ли крах автомобильного ценового пузыря? Мы видели множество крупных повышений цен от автопроизводителей на 2025 год, но Jeep идет в противоположном направлении с Grand Cherokee. Почти все уровни отделки стали дешевле по сравнению с прошлым годом, причем некоторые на $4,000 дешевле.

Это снижение цены касается Grand Cherokee Overland и Summit 2025 года, которые опустились до $66,835 в флагманской комплектации Summit Reserve с трехрядными сиденьями. Теперь это самый дорогой Grand Cherokee вне гибридного линейки. С другой стороны, стартовая комплектация Laredo A осталась на уровне $38,290. Однако стандартные Laredo и Laredo X упали на $1,000. Это означает, что вся линейка Grand Cherokee Laredo теперь начинается менее чем за $40,000, включая $1,795 за доставку от Jeep. Комплектация Altitude также упала на $1,000, а Limited снизилась на $3,000.

Ниже приведена разбивка цен на 2025 год для Jeep Grand Cherokee по комплектациям. Все цены указаны для моделей с двумя приводами и двумя рядами сидений, если не указано иное. Доплата за полный привод составляет $2,000, также как и за трехрядные сиденья, за исключением Laredo X, где она всего лишь $1,750. Все цены включают плату за доставку.

Комплектация Grand Cherokee Цена 2025 года Разница по сравнению с 2024 годом Laredo A (4x2 только 2 ряда) $38,290 Нет Laredo $38,830 -$1,000 Laredo X $39,580 -$1,000 Altitude $43,435 -$1,000 Altitude X $43,935 -$1,000 Limited $44,700 -$3,000 Overland (только 4x4) $58,790 -$4,000 Summit (только 4x4) $60,335 -$4,000 Summit Reserve (только 4x4) $64,835 -$4,000

Jeep не упоминает о значительных изменениях в опциях или стандартном оборудовании на 2025 год. 3,6-литровый V-6 с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач по-прежнему является стандартной силовой установкой, хотя опция V-8 официально убрана для Cherokee L с тремя рядами сидений. По-видимому, снижение цен произошло из доброты сердца Jeep; пресс-релиз автопроизводителя упоминает только "усовершенствованную доступность" в связи с изменениями. Представитель компании подтвердил это заявление, когда его запросили для комментариев Motor1.

Что касается гибридной версии Grand Cherokee 4xe, цены остались точно такими же, как и в прошлом году. Все уровни отделки остаются такими же, от стандартного 4xe до Summit Reserve 4xe. Напомним, что все они являются внедорожниками с двумя рядами сидений и полным приводом. Цены ниже включают ту же плату за доставку $1,795.

Комплектация Grand Cherokee 4x3 Цена 2025 года 4xe $62,285 Anniversary Edition 4xe $65,280 Trailhawk 4xe $67,980 Overland 4xe $75,275 Summit 4xe $76,465 Summit Reserve 4xe $80,495

"Бренд Jeep посвящен предложению непревзойденной комбинации беспрецедентной внедорожной проходимости, свободы выбора и исключительной ценности", - сказал Боб Бродердорф, старший вице-президент Jeep North America. "Сделав Grand Cherokee 2025 года более доступным, включая все модели Laredo менее чем за $40,000 MSRP, опыт владения Jeep самым награждаемым внедорожником стал еще более доступным".