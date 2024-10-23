Возвращение Jaguar E-Type: кратко о великом

Автомобильная компания Jaguar завершает эпоху машин с двигателями внутреннего сгорания, переходя на электрическую линейку. Тем не менее, если вам хочется новенького, но винтажного автомобиля с изображением прыгающего кота, который работает на бензине, то отдел Jaguar Classic с радостью соберет его для вас с нуля. Как, например, в случае с "преданным, требовательным клиентом из Юго-Восточной Азии", который пожелал пару E-Types.

Именно так появилась Юбилейная версия, выпущенная спустя 50 лет после окончания производства культового родстера. Используя оригинальные чертежи с 1961 года, начиная с модели серии I и заканчивая серией III, выпущенной десятью годами позже, специалисты Jaguar Classic создали пару E-Type Commemorative с нуля. Обе машины имеют отсылки к Юбилейной версии, специальной серии из 50 единиц, проданных в 1974 году в честь завершения производства. Одна окрашена в Signet Green, а другая в Opal Black, как дань цветам, предлагавшимся полвека назад, непосредственно перед исчезновением E-Type с рынка.

Эти автомобили являются единственными по-настоящему новыми E-Type, созданными с тех пор, как предыдущие проекты представляли собой реставрацию существующих машин. Двигатель объемом 3,8 литра работает с электронным впрыском топлива вместо оригинальных триплетных карбюраторов. Кроме того, старая четырехступенчатая коробка передач уступила место более современной пятиступенчатой. Jaguar Classic заявляет, что потребовалось более 2000 часов, чтобы внедрить все улучшения над классическим автомобилем. Среди прочего, внесены изменения, такие как обогреваемое лобовое стекло и даже Bluetooth-радио. Шикарно.

Помимо изменений под прекрасной оболочкой, E-Type Commemorative оснащен сиденьями цвета Bridge of Weir из таниновой кожи. Ручное плетение обивки ранее не предлагалось Jaguar Classic и дополняется черно-таниновой кожаной отделкой. Главным акцентом является гравировка чертежа E-Type Series I на анодированной алюминиевой центральной консоли.

Ответственность за детали из твердого серебра и 18-каратного золота легла на компанию Deakin & Francis, самого старого производителя ювелирных изделий в Британии. Кроме того, для очаровательных выключателей на панели приборов использован серебряный ручной пресс. Интерьер купе выглядит как произведение искусства благодаря использованию лучших материалов, найденных в Jaguar Classic.

Сколько стоили автомобили? Jaguar не уточняет, но, безусловно, значительно дороже, чем E-Type Reborn, представленный в 2017 году за £295 000 (или $383 000 по текущему курсу). Мы делаем это предположение, опираясь на тот факт, что Reborn был полностью восстановлен из существующей машины, в то время как E-Type Commemorative создан с нуля.

В 2021 году Jaguar Classic снова вернулась к тому, что многие считают самым красивым автомобилем в мире, с коллекцией E-Type 60 Collection, чтобы отметить шесть десятилетий с момента дебюта модели Series I. Специальная версия состояла из шести купе и шести родстеров, также полностью восстановленных, воссоздавая прототипы с Женевского автосалона 1961 года.