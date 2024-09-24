Hyundai Ioniq 5 N получает настраиваемый режим дрифта

В Южной Корее дебютировал Hyundai Ioniq 5 N 2025 года с новыми функциями, такими как Downshift Memory и Downhill Assist.

Теперь вы можете (искусственно) переключать передачи даже в режиме Eco.

Также включены автоматические дальний свет с функцией антиблика.

Прошло немного больше года с момента представления Hyundai Ioniq 5 N. Высокопроизводительный электрический кроссовер выходит на 2025 модельный год на родине в Южной Корее с поразительно большим количеством изменений. Изменения в дизайне отсутствуют, так как большинство работ были направлены на улучшение программного обеспечения для более захватывающего вождения.

Система N Drift Optimizer, которая помогает Ioniq 5 N совершать заносы, теперь может быть настроена с помощью одного из 10 уровней поддержки. Настройте ее на максимум, до уровня 10 (режим Pro), и горячий электрокар станет более управляемым, минимизируя вмешательство системы контроля стабильности, чтобы водители могли "свободнее дрифтовать". Кроме того, система теперь лучше распознает подходящие условия для дрифта, что, как предполагает Hyundai, возможно только на трассе.

Фото: Motor1.com

Также появилась функция Downshift Memory. Предназначенная для использования на треке, эта функция "позволяет автомобилю сохранять команды без смены передач и переключаться, когда автомобиль достигает допустимых оборотов двигателя (об/мин) для понижения передачи". Напомним, что у старой модели Kona N была система логики запоминания пониженной передачи, которая предотвращала понижение передач на высоких оборотах.

В других областях искусственный звук двигателя автоматически включается при активации функции контроля запуска. Этот N Active Sound+ имитирует шум турбированного 2.0-литрового бензинового двигателя, как в Elantra N.

Hyundai Ioniq 5 N 2025 года для Южной Кореи получил автоматический дальний свет с функцией антиблика. Также есть система Walk-Away Lock, которая автоматически запирает двери, когда водитель удаляется на определенное расстояние от автомобиля. Смена модельного года принесла функцию Vehicle to Load (V2L), чтобы можно было использовать энергию, хранимую в батарее, для питания внешних устройств.

В завершении списка новшеств - вторые ряды безопасных окон и тактильное предупреждение для рулевого колеса. Последнее начинает вибрировать, предупреждая водителя, когда системы помощи обнаруживают опасность.

В Южной Корее Hyundai Ioniq 5 N 2025 года стоит эквивалентно $57,600 после учета льгот. Тем временем Hyundai доводит до ума свой седан-эквивалент, Ioniq 6 N.