Цены на Honda Civic Type R снова повышаются

Honda снова увеличивает цену на Civic Type R. Любимый всеми хэтчбек теперь дороже на $800 по сравнению с прошлым годом, когда цена была на $1,900 выше, чем у модели 2023 года. В 2025 году Type R теперь стартует с $46,690, включая дополнительную плату в размере $1,095.

Предполагается, что компания не собирается вносить изменения в Type R на 2025 год, поэтому остается неясным, за что покупатели заплатят дополнительные $800. Это может быть обычная экономика, но покупатели все равно ограничены всего двумя цветами, прежде чем заплатить еще больше денег за любой другой цвет. Мы обратились для подтверждения увеличения цены и для выяснения мотивации за этим повышением цены.

FL5 Civic Type R поступил в продажу для модельного года 2023 по цене $43,990 до первого увеличения цены. В прошлом году Honda сообщила нам, что увеличение цены прошлого года было связано с "высокими издержками, связанными с производством и логистикой".

Civic Type R оснащен 315-сильным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda, который передает мощность на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, единственную доступную трансмиссию. Хотя Volkswagen Golf R практически равен по цене, начиная с $46,890, Toyota GR Corolla гораздо дешевле, стоимость $37,635, и предлагает схожую мощность и компоновку привода, хотя и с одним цилиндром меньше.

В этом конкурентном сегменте бренд Type R все еще достаточно привлекателен, чтобы оправдать базовую цену практически $50,000? Дайте нам знать в комментариях.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.