Новая серия автомобилей Honda делает много обещаний.

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В Японии прошел первый тест саморазработанного электромобиля Honda 0 Series

Точиги, Япония. Это место, неразрывно связанное с Honda. Именно здесь Honda производила все оригинальные модели NSX, используя специально обученных сотрудников и процесс производства, уникальный для марки, чтобы выпустить на дорогу этот спортивный автомобиль среднего класса, бросающий вызов Ferrari. Оно также находится в шаговой доступности от парка мобильности Мотэги, ранее известного как Twin Ring Motegi, если вы выросли, играя в Gran Turismo - трассы, созданной Honda для привлечения большего интереса к автоспорту в Японии. Точиги - это священное место для Honda, поэтому неудивительно, что марка отправила нескольких мировых журналистов туда, чтобы оценить первые результаты своей саморазработанной программы по созданию электромобилей: Honda 0 Series.

Это действительно большое событие для Honda. Автомобили во всем мире быстро переходят на электрический привод, и Honda была медлительной в выпуске собственных электромобилей на рынок. До сих пор она полагалась на эксперименты вроде аренды электромобилей, таких как Fit EV, или временные решения, такие как Honda Prologue на базе GM-Ultium, чтобы удовлетворить потребности клиентов в электромобилях. Другие модели, например, компактный Honda E в Европе, также не оправдали ожиданий.

Однако этот автомобиль - новая граница для производителя. На выставке CES в этом году Honda показала две революционные концепции с планами выпуска обоих моделей в Японии и Соединенных Штатах. Honda уже радикально перестроила свои производственные операции в Огайо, чтобы адаптировать их для производства электромобилей в стиле электробритвы, и он ставит на кон многое из будущего марки, выпуская эту модель и будущие варианты новых саморазработанных электромобилей Honda. С высоким запасом хода, эффективностью, низким весом, современностью и без компромиссов; больше не игры, а настоящий электромобиль, способный соперничать с лучшими.

Что ж, насколько хорош новый саморазработанный электромобиль Honda? Окупилась ли его инвестиция в новую платформу? Я поехал в Японию, чтобы узнать это самостоятельно, но я не уверен, что кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, включая самих сотрудников Honda.

Что это такое?

У Honda есть несколько программ разработки электромобилей. В Европе и Китае используется архитектура E:N, которая уже имеет несколько моделей на европейских и китайских дорогах, таких как Honda E: NY1. Однако эта модель, скорее всего, никогда не появится в Северной Америке. Для США, а также Японии (и снова Европы), мы получим Honda 0 Series. Это новая линейка моделей на базе платформы, которую Honda называет аппаратно-программной.

Механически платформа сама по себе - огромное достижение для Honda, хотя для фанатов электромобилей новые технологии Honda являются чем-то обычным для любого нового проекта электромобиля. К ним относятся мегалитейный литьевой метод, система steer-by-wire и структурные аккумуляторные блоки. Но я думаю, что Honda пытается внести свои собственные инновации в некоторые из этих концепций.

Например, задняя часть шасси Honda 0 Series целиком выполнена методом мегалитейного литья для повышения жесткости, но передняя половина специально не имеет большого интегрированного поперечного элемента, простирающегося от борта к борту около пожарной стены автомобиля. Honda использует гибкость шасси и кузова в пользу автомобиля; бренд утверждает, что менее жесткая передняя часть может применять больше силы к передним шинам, экономя вес и улучшая управляемость.

Аналогично, корпус аккумулятора состоит из двух частей: одна часть общая для всех размеров аккумуляторов, а другая может быть заменена на аккумулятор нужного размера. Каналы охлаждения корпуса аккумулятора широкие, но короткие, а весь аккумулятор сам по себе аккуратно встроен в пол автомобиля. Honda настаивала на том, что серийная версия Honda 0 Series Saloon будет седаном, и поэтому она предприняла большие усилия, чтобы сделать автомобиль низким, похожим на седан. Honda видит серийную версию Honda 0 Series Saloon как свою флагманскую модель седана.

Все это соответствует философии Honda о "тонком, легком и умном" для моделей, использующих платформу Honda 0 Series. Конечно, у Honda 0 Series сложная электрическая архитектура, поддерживающая систему AI-приводимого развлечения и функции ADAS. Honda говорит, что модели Honda 0 Series будут поддерживать LIDAR и в конечном итоге предложат уровень 3 - вождение без рук и глаз. Она видит продукты Honda 0 Series как целую программную платформу, предлагающую обновления через Интернет для улучшения автомобиля и предоставления услуг владельцу даже после покупки.

Тест-драйв Honda 0 Series

У Honda было два очень ранних прототипа, доступных для тестирования: один на базе CR-V, другой на базе Accord. Мы имели возможность водить только один из прототипов, но нам уверили, что за исключением положения за рулем, оба имеют одну и ту же конфигурацию двигателей с двумя моторами, расположенными на каждом конце автомобиля, и оба используют одну и ту же новую платформу Honda 0 Series, переделанную под существующие модели Honda. Единственным механическим элементом, отсутствующим в этих автомобилях, была система steer-by-wire.

На испытательной трассе Honda в Точиги я получил 10 минут, или около трех кругов, за рулем прототипа, основанного на Accord.

Прототип был очень быстр. Honda объявила только о том, что она собирается выпустить два варианта своего электромотора e-axle: один мощностью 241 лошадиная сила (180 кВт), другой - 67 лошадиных сил (50 кВт). Прототип, на котором я ездил, использовал два более мощных мотора на каждом конце автомобиля; он заставил меня почувствовать разницу с Honda Prologue, на котором я ездил ранее в этом году. На бумаге это не звучит как особенно мощность по сравнению с другими мощными электромобилями, но на практике прототип оказался довольно быстрым. Я бы оценил его неофициальное время разгона от 0 до 60 миль в час где-то в районе четырех секунд; если автомобиль будет легким, ему не потребуется огромной мощности для достижения высоких скоростей.

У прототипа была пневматическая подвеска Honda 0 Series, и, конечно, она заставила этот прототип электромобиля чувствовать себя более совершенным по сравнению с полностью несвязанным с ним обычным Accord с ДВС, но это не кажется прорывом. В целом, прототип Honda 0 Series, на котором я ездил, ощущался довольно похожим на обычный автомобиль на бензине, от которого он позаимствовал кузов. Я не ощутил таких динамических характеристик, как у Tesla Model 3 или Lucid Air, но ясно, что Honda еще не закончила разработку платформы и силовой установки Honda 0 Series. Более подробное мнение о Honda 0 Series я выскажу, когда у меня появится возможность водить более завершенную модель; сейчас сделать выводы на основе такого прототипа сложно.

Я признаю, что изменения, внесенные в Accord для размещения агрегатов Honda 0 Series, сделали его очень стильным.

У меня все еще есть вопросы

Даже после полета в Японию, трех кругов на трассе и четырех дней встреч и разговоров с инженерами и руководителями Honda, я все еще не уверен, что думать о платформе Honda. Было бы замечательно увидеть, как этот известный своей инженерной компании найдет способ сравняться или даже превзойти некоторые электромобили новых китайских автопроизводителей, которые я водил. Но пока рано делать выводы.

Конечно, Honda заслуживает похвалы за быстрое развитие шасси и умное переоснащение производственных мощностей для производства электромобилей. Однако автопроизводители все больше понимают, что успешный электромобиль должен быть не только сборкой всех механических частей, но и обладать привлекательным дизайном, инновационным программным обеспечением и электромеханическими компонентами. Но возможности, которые сделают Honda 0 Series Saloon успешным или нет, не были доступны для оценки. Я имею в виду, как минимум, мы не знаем насколько близко Honda придерживается красивого одноблочного дизайна концепции Honda 0 Series Saloon. Мы даже не уверены, сохранит ли Honda это название для серийной версии. Кажется, у Honda есть много идей о том, какой может быть серийная версия Honda 0 Series Saloon и других вариантов, но окончательный продукт может оказаться совсем другим. Многие другие стартапы, а также традиционные автопроизводители, ослепляли журналистов и публику фантастическими технологическими демонстрациями, но слова ничего не стоят. Видео концепции отличается от реального продукта, который настоящие люди могут купить.

Но, чтобы быть справедливыми, Honda действительно прилагает усилия, чтобы сделать свои электромобили реальностью. Honda говорит, что его электромобильный центр в Огайо будет работать уже в следующем году. Он планирует расширить производство электромобилей до Канады в 2026 году. Если Honda действительно сможет выполнить свои обещания, то у него может быть интересный продукт в сегменте электромобилей.

Правда, если цена будет правильной.

Автор статьи: kevin.williams@insideevs.com

Исправление 08.10.2024 в 12:38: В предыдущей версии статьи Honda 0 Series ошибочно назывался Series 0. Правильное название - Honda 0 Series. Приносим извинения за ошибку.