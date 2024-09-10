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Hennessey Venom F5-M - самый мощный в мире автомобиль с механической коробкой передач

Новейшая модель Hennessey Venom F5 Roadster здесь, и в комплекте с ней поставляется шестиступенчатая механическая коробка передач с заслонкой.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
10.09.2024, 18:11·2 мин
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Фото: Motor1.com

Новейшая модель Hennessey Venom F5 Roadster здесь, и в комплекте с ней поставляется шестиступенчатая механическая коробка передач с заслонкой. Компания Hennessey называет ее F5-M, и добавление новой коробки передач потребовало от компании внести изменения в интерьер, чтобы вместить новое оборудование. Также были внесены некоторые аэродинамические улучшения.

Обновленная центральная консоль оснащена горизонтальными воздушными клапанами вместо вертикальных, и Hennessey пришлось переработать панель управления кондиционером. F5-M также имеет новые выключатели, вдохновленные истребителями, для окон, которые находятся за кованым алюминиевым шлагбаумом и углеволоконным рычагом переключения передач.

Снаружи F5-M получил 55,0-дюймовый гребень, который простирается от воздушного канала на крыше до задней панели. Каждый F5-M поставляется с индивидуальным оформлением, сочетающим видимый углеродный волокно вдоль спины с цветами, выбранными клиентом, которые Hennessey удалит из своего конфигуратора после выбора.

Однако одно, что не изменилось, это двигатель. Двухтурбированный 6,6-литровый V-образный 8-цилиндровый мотор "Fury" по-прежнему развивает 1 817 лошадиных сил в модели Venom F5, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость 501 км/ч.

Если вы надеялись приобрести себе один из них, у нас для вас плохие новости. Hennessey уже распродала все 12 F5-M Roadster, цена каждого из которых начинается с $2,65 миллиона. Они станут частью полной серии из 30 моделей Venom F5 Roadster.

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