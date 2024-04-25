Genesis представила концепцию G80 EV Magma, которая является самой горячей из всех представленных ранее

Концепт G80 EV Magma выдержан в цвете под названием Acme Blue. Его выбрали не из-за электрической силовой установки, а потому что синий цвет является самой горячей частью пламени, по словам Genesis.

Это означает, что G80 EV Magma Concept является самым быстрым автомобилем бренда на сегодняшний день? Сейчас нет способа это узнать. Дебютировав на Auto China в Пекине, Genesis говорит о модернизации подвески, увеличенных тормозах и эстетических изменениях, чтобы придать концепции более агрессивный вид. Однако компания пока молчит относительно спецификаций силовой установки.

Серийно выпускаемый Electrified G80 оснащен двигателем с двумя моторами, развивающими скромные 365 лошадиных сил. В то время как неясно, использует ли Magma Concept версию этой силовой установки или что-то совершенно другое, мы уверены, что здесь есть больше мощности.

Вместо упора на мощность, Genesis сосредотачивается на расширенных крыльях концепции, новой задней фасадной панели с интегрированным диффузором и небольшим спойлером "утка" на крышке багажника. Также есть новая передняя фасадная панель с более крупными воздухозаборниками и черными элементами отделки. G80 EV Magma Concept устанавливается на "продвинутую систему подвески", которая понижает автомобиль, но конкретные изменения не описаны. За кастомными 21-дюймовыми колесами, идентичными тем, что установлены на GV60 Magma Concept, скрываются более крупные тормоза с синими акцентами. Внутренние улучшения включают Алькантару, стеганую кожу и отделку из карбонового волокна.

Это не первый ориентированный на производительность G80, который мы видели. Ранее в этом году Genesis объявила о модели ограниченного выпуска для Ближнего Востока под названием Magma Special. Он не является электрическим, и ходят слухи, что он может иметь 500-сильную версию 3,5-литрового битурбированного V-6 седана. Это также не первый электрический Magma, который мы видели — это заслуга упомянутого GV60, дебютировавшего в конце марта на Нью-Йоркском автосалоне.

Последний дебют расширяет семью Magma, хотя на данный момент неизвестно, увидит ли этот концепт свет серийного производства.