Ford Ranger PHEV обладает большим крутящим моментом, чем у Raptor.

Автопроизводитель Ford представил на IAA Transportation 2024 в Ганновере, Германия, полностью новую версию Ranger PHEV, которую ранее показывали примерно год назад. Этот мероприятие, посвященное коммерческим автомобилям, представило электрический пикап в специальной версии Stormtrak, предназначенной для гибридной установки. Кроме того, покупатели смогут выбрать варианты комплектации Wildtrak и XLT.

Все три варианта оснащены турбированным 2,3-литровым бензиновым EcoBoost двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ford установил на Ranger PHEV 75-кВт электромотор и литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 11,8 кВтч. Гибридная установка обеспечивает мощность 275 лошадиных сил и крутящий момент 509 фунт-фут.

Это больше, чем у любого другого Ranger до этого. Да, даже у топовой версии Raptor меньше - 362 фунт-фут в Европе и 430 фунт-фут в США, а также в других рынках. Однако Ford только что выпустила программное обновление для Ranger Raptor в США, где вы можете заплатить дополнительно и разблокировать огромные 536 фунт-фут с помощью программного обновления, тем самым превзойдя PHEV.

Полная зарядка батареи занимает менее четырех часов, и после этого, по словам Ford, автомобиль сможет проехать 28 миль по циклу WLTP, не потребляя бензин. Этот аккумулятор не только питает пикап, но также может заряжать инструменты через стандартный 2,3-кВт Pro Power Onboard. За дополнительную плату будет предложен вариант 6,9 кВт с двумя розетками по 3,45 кВт в кузове. Ranger остается надежным рабочим инструментом, предлагая максимальную грузоподъемность 2204 фунтов. Он способен буксировать до 7716 фунтов.

Упомянутая ранее версия Stormtrak поставляется с матричными LED-фарами, камерой 360 градусов и 10-динамиковой аудиосистемой B&O. Для придания дополнительного шарма Ford Европы добавила систему Pro Trailer Backup Assist, а также 18-дюймовые колеса, вентиляционные отверстия и багажную систему. Эта версия выделяется серым цветом Chill (также доступен черный Agate) и решеткой в виде соты.

Пока нет информации о запуске Ranger PHEV в Соединенных Штатах. Мы обращаемся к Ford, чтобы узнать, будет ли он представлен в Северной Америке. Тем временем первые поставки европейским клиентам запланированы на весну 2025 года после начала производства в Южной Африке.

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