Ford Mustang Mach-E станет гораздо дешевле к 2025 году

В 2025 году цена на Ford Mustang Mach-E снизится на $3,500.

Теперь стоимость начинается с $36,495, плюс дополнительная плата за доставку в размере $1,995.

Новый пакет Sport Appearance добавляет стиль GT к комплектации Premium.

Начальная цена Ford Mustang Mach-E будет ниже в 2025 году. Этот электрический кроссовер поступит в продажу в начале следующего года по цене от $36,495. Это на $3,500 дешевле, чем Mach-E Select 2024 года до добавления дополнительной платы за доставку в $1,995.

Обновления для Mach-E не ограничиваются лишь новой ценой. Теперь кроссовер поставляется стандартно с тепловым насосом, а также компания Blue Oval решила заменить поворотный переключатель передач на центральной консоли на установленный на колонке селектор передач, что освободило еще больше места между сиденьями.

Фото: Motor1.com Ford

Покупатели модели Mustang Mach-E Premium 2025 года могут выбрать новый пакет Sport Appearance. Он добавляет стилистику GT, такие как передняя часть кузова, решетка и красные передние суппорты тормозов Brembo. Также установлены 19-дюймовые монохроматические высокоглянцево черные диски и черные облицовки.

Внутри пакет дополняется красной контрастной строчкой и спортивными педалями. Кроме того, Ford сделала вентилируемые передние сиденья стандартными для комплектации Premium.

В 2025 году Mach-E станет первым автомобилем Ford, оснащенным обновленной BlueCruise 1.5, которая теперь имеет функцию автоматической смены полосы. Blue Oval утверждает, что система способна автоматизировать до 45 процентов смен полос, инициированных водителем, в среднем за поездку. Клиенты могут приобрести BlueCruise 1.5 по ежегодному плану или однократной покупке.

Три новых цвета - Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat, Velocity Blue Metallic и Desert Sand - и три новых дизайна дисков будут доступны в 2025 году. Ford продолжит предлагать GT Performance Upgrade как заводскую опцию или опцию, доступную через приложение FordPass.

Обновленный Mustang Mach-E поступит в продажу к дилерам в начале 2025 года. Ожидается, что более подробная информация о ценах на остальные модели Mach-E будет представлена ближе к запуску модели, включая дополнительную плату за доставку. Линейка Mach-E 2024 года завершается моделью Rally за $58,995, что дешевле на примерно $6,000, чем при первом выходе на рынок. К счастью, эта комплектация вернется в 2025 году.