Ford Mustang GTD звучит свирепо на Нюрбургринге

Звук включать на полную. Гремучая симфония V-8 не редкость на Нюрбургринге, но обычно ее ассоциируют с Mercedes-AMG. Американский масл-кар вряд ли встретишь во время официальных испытаний, но Ford Mustang GTD — не такой, как другие масл-кары из Детройта.

Когда этот гоночный Mustang GT3 для дорог появился, Ford заявил, что не собирается скрывать намерений показать отличное время на Нюрбургринге. Автопроизводитель верит, что GTD сможет проехать кольцо Нордшляйфе менее чем за 7 минут, и сейчас уже идут испытания, в преддверии официальной попытки в конце этого года.

Фото: Motor1.com

CarSpyMedia поделился видео, снятое с различных точек вдоль 12,9-мильного курса, и даже на этом раннем этапе машина выглядит уверенно на поворотах. Не нужно говорить, что она быстро едет, но добавим, что первый проход на высокой скорости начинается на 52-й секунде. Мы видим машину, когда она приближается к Кляйнс Каруссель, "маленькому" каруселю на задней части петли. GTD даже поднимает внутреннее переднее колесо при въезде, сохраняя скорость и сцепление через плавные банкинги. Она выглядит очень уверенно, и звук — настоящий рай для любителей бензина.

Остальная часть видео несет тот же смысл. Иногда мы слышим вой компрессора от питаемого наддувом 5,2-литрового V-8, но глубокий выхлоп — это так американски, как Белый Орел. Под капотом более 800 лошадиных сил, приводящих задние колеса через восьмиступенчатую коробку с двойным сцеплением. Да, это трансмиссия — установлена сзади автомобиля с приводными колесами, чтобы обеспечить Mustang почти 50/50 распределение веса.

Гоночная подвеска типа pushrod тоже там, видна через плексигласовое окно, где обычно находится заднее сиденье. Мы бы хотели посмотреть, как она работает на Нюрбургринге. Вас слышат, Ford?

С ожидаемой ценой в $325 000, это гораздо дороже, чем любой Mustang в истории. Но, если ей удастся проехать круг менее чем за семь минут, она станет самым быстрым американским серийным автомобилем, который когда-либо проехал круг на Нюрбургринге. Это также поставит ее среди самых быстрых серийных автомобилей в мире.

Судя по этому видео, пока все идет довольно хорошо.