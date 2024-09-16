Ford Mustang GTD на самом деле развивает более 800 лошадиных сил

Больше года прошло с момента представления Ford Mustang GTD с обещаниями более 800 лошадиных сил и красной чертой в 7500 оборотов в минуту. Теперь у нас есть официальные цифры — и реальные показатели оказались даже впечатляющее, чем обещалось изначально.

Суперкар Mustang GTD теперь оснащен 5,2-литровым V-8 мотором с наддувом, который выдает 815 лошадиных сил и 664 фунт-футов крутящего момента, что делает его самым мощным серийным Mustang в истории. Это больше лошадиных сил на литр, чем у Porsche 911 GT3 RS, на который Ford делает упор. И этот Mustang способен разогнаться до 202 миль в час.

Инженеры Ford добились этих впечатляющих показателей, установив более мелкий шкив компрессора и переработав систему впуска и выпуска. Двигатель также оснащен сухосмазочной системой, впервые для Mustang, которая позволяет достичь более высоких оборотов, увеличившись на 100 оборотов в минуту до 7650.

Автомобиль имеет почти идеальное распределение веса 50/50 благодаря восьми-ступенчатой коробке передач с двойным сцеплением в задней части. Углеродное волокно используется обширно для снижения общего веса автомобиля, присутствуя на переднем сплиттере, капоте, крыльях, порогах, крыше, крышке багажника и заднем диффузоре.

Чтобы помочь Ford в достижении времени круга на Нюрбургринге менее семи минут, был разработан специальный пакет производительности, добавляющий плоские плоскости, большой сплиттер, систему уменьшения аэродинамического сопротивления и 20-дюймовые магниевые колеса.

Количество выпущенных машин Ford пока не разглашается, однако за 37 дней компания получила более 7500 заявок от заинтересованных покупателей.

Желающие стать обладателями этого особенного Mustang должны будут заплатить как минимум $325 000 за стартовую цену.

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