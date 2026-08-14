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Flatnose возвращается! Новый Porsche 911 Flachbau RS отдаёт дань уважения гоночному автомобилю ‘Moby Dick’

Porsche 911 Flatnose возвращается: Manthey создала единственный дорожный автомобиль на базе 991.2 GT2 RS с обновлённым дорожным кузовом в стиле 935.
РедакцияР
Редакция
14.08.2026, 21:12·2 мин
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Фото: autoexpress

За 62-летнюю историю Porsche 911 неоднократно получал культовые версии, включая Targa и Speedster. В 2026 году модель вновь обратилась к одному из самых узнаваемых дизайнов — Flachbau, или ‘Flatnose’.

Flatnose, также известный как Slantnose, появился в 1976 году в рамках World Sportscar Championship. Тогда инженеры Porsche воспользовались лазейкой в правилах и заменили фары 935 вентиляционными отверстиями, чтобы увеличить прижимную силу и снизить аэродинамическое сопротивление.

В восьмидесятые годы этот дизайн перенесли на дорожный 930, который выпускался в рамках ‘Sonderwunschprogramm’ Porsche — программы специальных заказов. Всего было построено лишь 948 дорожных автомобилей Flatnose.

В 2019 году стилистика вернулась на предназначенном только для трека Porsche 935 второго поколения. Его дизайн Flatnose стал данью гоночному автомобилю 935 образца 1978 года, также известному как Moby Dick из-за белой окраски и удлинённой задней части.

Теперь Porsche совместно с гоночной командой Manthey создала единственный в своём роде современный автомобиль с допуском на дороги общего пользования для особого клиента.

В основу новинки лёг Porsche 911 GT2 RS поколения 991.2, выпущенный в 2018 году. Автомобиль получил полностью переработанный кузов и ряд специальных изменений в салоне.

Несмотря на сохранение исходной силовой установки, работы оказались непростыми, отметил Alexander Fabig, вице-президент Porsche по персонализации продукции. "Converting the car to a slantnose model proved to be very challenging,” he said. “Our aim was to reinterpret the iconic look of the 935 without compromising on safety, technology or road legality.”

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