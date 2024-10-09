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Первый двухтурбинный Lamborghini Revuelto прибавляет вдвое мощности

Компания Underground Racing устанавливает систему битурбирования на новый Lamborghini Revuelto. Полностью модернизированный двигатель будет развивать 2 000 лошадиных сил.Стандартный Revuelto выдаёт 1 001 лошадиную силу.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
09.10.2024, 18:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

Компания Underground Racing устанавливает систему битурбирования на новый Lamborghini Revuelto. Полностью модернизированный двигатель будет развивать 2 000 лошадиных сил.

Стандартный Revuelto выдаёт 1 001 лошадиную силу.

Lamborghini Revuelto достойный наследник Aventador, которого он сменяет. Поклонники боялись, что автопроизводитель обезобразит автомобиль и заменит двенадцатицилиндровый двигатель, но Lamborghini сохранил его для новой модели, дополнив мотор тремя электрическими двигателями. После рынка тюнинга Underground Racing планирует дополнительно изменить двигатель гиперкара V-12, установив его мощную титановую систему битурбирования, предварительно показанную в видео на Instagram, опубликованном вчера.

Улучшение должно удвоить мощность благодаря битурбинной системе Underground Racing, использующей турбокомпрессоры Precision с биллетным колесом. Цель - 2 000 лошадиных сил, на 999 больше, чем у стандартной версии. Revuelto получит полностью перестроенный двигатель вместе с собственной системой управления двигателем JRR M1 тюнера.

Стандартный 6,5-литровый гибридный двигатель V-12 выдаёт 1 001 лошадиную силу и 793 фунт-футов крутящего момента. Нет информации о новой цифре крутящего момента, но только двигатель развивает 535 фунт-футов, что также должно увеличиться с битурбосистемой. Revuelto может разгоняться до 60 миль в час за 2,5 секунды, а модификации от Underground Racing должны сократить это время на несколько десятых долей секунды.

Если сообщение компании верное, это может быть первый в мире Revuelto с битурбонаддувом. Однако мы не ожидаем, что он останется единственным надолго. Revuelto распродан до конца 2026 года, поэтому мы увидим больше этих автомобилей на дорогах в ближайшие месяцы и в автомастерских, которые стремятся извлечь максимум производительности из гибридного V-12.

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