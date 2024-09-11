Первый электрический Феррари идеально имитирует звучание двигателя V-8.

Итак, неизбежное происходит – Ferrari запустит свой первый электрический автомобиль в 2025 году. На данный момент он выглядит как результат страстной ночи между Roma и Levante, после которой у них появился ребенок. Однако не стоит судить по внешности автомобиля. Это всего лишь гибридный образец, оснащенный комично фальшивыми четырьмя выхлопными трубами. И что можно сказать об искусственном звуке V-8 двигателя. Времена сейчас такие, не так ли?

Надо признать, что это звучит довольно убедительно, настолько, что люди, не являющиеся автомобильными маньяками, могут подумать, что это реальное произведение. Но желтый знак высокого напряжения, зарезервированный для испытательных электромобилей, является явным признаком того, что под капотом нет двигателя внутреннего сгорания. Еще одним намеком являются аккуратно вымытые слегка неправильно установленные выхлопные трубы, прикрепленные к заднему апрону, кажется, фольгой.

Фото: Motor1.com

Возвращаясь к звуку, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья недавно заявил, что электромобили компании не будут бесшумными. Каждый нулевых выбросов лошадиных сил будет иметь собственные "звуковые подписи", и кажется, что первое появление Маранелло в мире электромобилей будет имитировать V-8. Остается загадкой, будет ли эта "функция" опцией или стандартным оборудованием.

Будет интересно узнать, смогут ли владельцы его отключить. Тем не менее, во многих странах по всему миру существуют нормативы, которые предписывают, чтобы у электромобиля была искусственная звуковая сигнализация для предупреждения прохожих. Например, в 27 странах, входящих в Европейский союз, закон предписывает электромобилям иметь звуковую систему оповещения о движении. AVAS включается после запуска автомобиля и остается активным до тех пор, пока транспортное средство не достигнет скорости около 12 миль в час.

Феррари не первая итальянская марка, которая разрабатывает спортивный звук для своих автомобилей. Помимо Maserati GranTurismo Folgore, даже у менее известной Abarth 500e есть функция Sound System Generator. Как утверждается, на окончание звука внешнего динамика, установленного под задней частью автомобиля, ушло более 6 000 часов труда. Если вы не слышали этого, вот как звучат "обороты" на электрическом хэтчбеке:

Фото: Motor1.com

Продолжая тему Stellantis (хотя Ferrari технически не является его частью), у нового электрического Dodge Charger есть что-то, называемое "Fratzonic." Он издает похожий звук V-8, и мы признаем, что это звучит довольно хорошо. Однако ничто не сравнится с оригинальным звуком, издаваемым большим старым HEMI. То же самое касается и атмосферных двигателей Ferrari.

Не обращая внимания на искусственный звук, первый электрический Ferrari может быть более практичным, чем обычные суперкары, выпускаемые экзотическим автопроизводителем. Тот факт, что он скрывается под обвесом Levante, подразумевает, что у него могут быть задние двери и он может быть внедорожником, который будет дополнением к Purosangue, если только он не будет обозначен как GT какого-то вида.

Мы должны узнать истинную форму электромобиля, как только автопапарацци заметят прототип с кузовом серийного производства. Это должно произойти к концу этого года или в начале 2025.