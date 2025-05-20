Возвращение Fiat Panda 4x4! Но пока только как концепт...

Новый Fiat Grande Panda полностью воплотил в себе дух любимого и очень угловатого Panda 4x4 из восьмидесятых годов, и это не секрет. Супермини вышло ярким и фанковым, вдохновленным своим происхождением, что приносит нам огромное удовольствие.

У нас для вас как хорошие, так и плохие новости. Плохая новость заключается в том, что Grande Panda 4x4, который вы видите здесь, пока лишь концепция. Но хорошая новость в том, что мы уверены, что Fiat постарается выпустить этот маленький внедорожник в производство, если потребуют покупатели, или по крайней мере предложит опцию полного привода для обычного Grande Panda.

Это во многом связано с историей Panda, ведь до сих пор было три варианта Panda 4x4. Но также потому, что подобная версия нового Renault 4 давно находится в планах и недавно намекалась концепцией R4 Savane 4x4.

Фото: autoexpress

Если все сложится, то Grande Panda станет первой моделью на платформе Smart Car от Stellantis, которая также лежит в основе Citroen C3 и Vauxhall Frontera, оснащенной полным приводом благодаря дополнительному электромотору на задней оси. Fiat говорит: "[функция электрифицированной задней оси] позволит Grande Panda 4x4 продемонстрировать впечатляющую производительность как в городских условиях, так и на более сложной местности".

Мы предполагаем, что Grande Panda 4x4 будет гибридом, а не чисто электрическим, как Jeep Avenger 4xe, у которого один электромотор на задней оси и еще один спереди, работающий с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем. На самом деле, мы подозреваем, что Fiat использует точно такую же конфигурацию, но марка пока не раскрыла технические детали.

Fiat пошутил с дизайном, добавив маленькие фары с эффектом пикселей на носу и установив на крышу багажник, в котором достаточно места для запасного колеса и инструментов. По бокам можно увидеть уникальные значки 4x4, а графика по бокам подчеркивает название Panda, вшитое в двери.

И, наконец, глубокий темно-красный цвет кузова контрастируется с бежевыми стальными колесами, обутыми в шипованную всесезонную резину, фальшивыми защитными пластинами спереди и сзади, а также черными пластиковыми облицовками по бокам.