Fiat Panda 4x4 вернулся, и это не электромобиль!

Итальянская компания Fiat шагнула дальше с 4x4 версией своего Grande Panda, представленной как концепт, но подтвержденной для производства с гибридной силовой установкой и набором оригинальных аксессуаров.

Дизайн обычного Grande Panda вдохновлен любимым и очень квадратным Panda 4x4 восьмидесятых годов, что представляло собой вызов для команды дизайнеров. "Нам нужно было пойти чуть дальше," - эксклюзивно рассказал глава дизайна Франсуа Лебуаин Auto Express в дизайн-центре Fiat в Турине. "Но мы не хотели превращать его в карикатуру. Мы просто хотели добавить вещей, чтобы сделать его еще круче, слой, который не хватал для завершения автомобиля в стиле 4x4. Сказать: 'теперь я готов к бездорожью' - вот в чем заключалось упражнение".

4x4 является важной частью наследия Panda, с тремя версиями внедорожника на данный момент. Но, как сообщил глава Fiat в Европе, на данный момент это не самая популярная модель. "Когда мы прекратили производство Panda 4x4, это вызвало настоящую революцию!" - сказал Гаэтано Торель. "Люди говорили: 'Вы с ума сошли, все ездят на 4x4. Но когда ты посмотришь на цифры, ты понимаешь, что 4x4 составлял [менее] 5 процентов от общего объема продаж!"

Фото: autoexpress

Grande Panda станет первой моделью с подключением всех четырех колес, основанной на 'умной' платформе Stellantis, которая также лежит в основе Citroen C3 и Vauxhall Frontera, усиленной дополнительным электрическим двигателем на задней оси. Fiat утверждает, что "[функция электрифицированной задней оси] позволит Grande Panda 4x4 демонстрировать впечатляющую производительность как в городских условиях, так и на сложном рельефе".