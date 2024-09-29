Два года спустя: успех Ferrari Purosangue?

Два года назад, 13 сентября 2022 года, Ferrari поразила автомобильную индустрию новым Purosangue: первым в истории Маранелло серийным четырехдверным автомобилем, да еще и "внедорожником". Конечно, Ferrari не называет Purosangue внедорожником, но он определенно конкурирует с сегментом внедорожников и кроссоверов, где уже присутствуют другие бренды класса люкс.

Появление Purosangue вызвало ожесточенные споры. "Пуристы" называли это кощунством, в то время как другие видели в этом хорошую возможность исследовать новые сегменты. Но какое влияние оказал Purosangue на продажи и имидж Ferrari? Мы решили это выяснить.

Фото: Motor1.com Ferrari

Хорошая новость заключается в том, что Ferrari в настоящее время продает больше автомобилей, чем когда-либо. Согласно полугодовым результатам, бренд установил новый рекорд продаж в первой половине этого года, отгрузив более 7 000 единиц. Всего итальянский автопроизводитель поставил 7 044 единицы, что на 1,2 процента больше, чем за период с января по июнь 2023 года.

Хотя это самый низкий уровень роста за последние десять лет (за исключением 2020 года из-за COVID), объем по июнь 2024 года почти вдвое превышал общий объем отгруженных десять лет назад, когда было продано 3 694 единицы.

Рост является впечатляющим, учитывая высокую цену Ferrari и множество геополитических напряженностей, затрагивающих некоторые из его рынков. Однако причиной увеличения объема не является исключительно Purosangue — регистрация для этого внедорожника началась только в конце третьего квартала 2023 года.

Глобальная отгрузка Ferrari в первой половине года.

Согласно данным от JATO Dynamics, охватывающим 52 рынка по всему миру, Purosangue стал третьим по продажам Ferrari с января по август 2024 года. Согласно этим данным, исключая ключевые рынки, такие как Ближний Восток, Ferrari продала почти 1 500 единиц к августу, уступая только Ferrari 296 (с более чем 3 100 единицами) и Ferrari Roma (с почти 1 900 единицами).

Purosangue обогнал Ferrari SF90, 812 и Portofino (который был прекращен в 2023 году), среди других. Базовая цена Purosangue составляет $423 686, что на $81 000 больше, чем у Ferrari 296 GTB, и на $176 000 больше, чем у купе Ferrari Roma.

Кроме того, Purosangue продался на 28 процентов больше, чем SF90, но базовая цена SF90 была всего на 16 процентов выше, чем у Purosangue. Это означает, что Ferrari определенно увеличивает свой доход.

Модель 2023 Январь-Август 2023 Январь-Август 2024 296 2 718 единиц 1 700 единиц 3 117 единиц Roma 1 916 единиц 1 329 единиц 1 870 единиц Purosangue 227 единиц 43 единицы 1 489 единиц SF90 1 880 единиц 1 333 единицы 1 162 единицы 812 1 753 единицы 1 270 единиц 723 единицы Portofino 1 560 единиц 1 175 единиц 160 единиц Daytona 110 единиц 75 единиц 133 единицы F8 1 459 единиц 1 254 единицы 49 единиц

Что касается имиджа Ferrari, нет никаких доказательств того, что из-за Purosangue имя Ferrari пострадало. Бренд по-прежнему является лидером среди суперкаров. И он зарабатывает много денег благодаря этому (прибыль до уплаты процентов и налогов выросла с 28,3 процента в первой половине 2023 года до 28,9 процента в первой половине 2024 года).

Тем временем капитализация Ferrari достигла нового максимума, и стоимость акций приблизилась к уровню в $474 на 27 сентября 2024 года. Purosangue является еще одним успехом для Ferrari.

Автор статьи Фелипе Муньос — специалист по автомобильной индустрии в JATO Dynamics.