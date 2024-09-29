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Два года спустя: успех Ferrari Purosangue?

Два года назад, 13 сентября 2022 года, Ferrari поразила автомобильную индустрию новым Purosangue: первым в истории Маранелло серийным четырехдверным автомобилем, да еще и "внедорожником".
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
29.09.2024, 19:12·4 мин
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Фото: Motor1.com

Два года назад, 13 сентября 2022 года, Ferrari поразила автомобильную индустрию новым Purosangue: первым в истории Маранелло серийным четырехдверным автомобилем, да еще и "внедорожником". Конечно, Ferrari не называет Purosangue внедорожником, но он определенно конкурирует с сегментом внедорожников и кроссоверов, где уже присутствуют другие бренды класса люкс.

Появление Purosangue вызвало ожесточенные споры. "Пуристы" называли это кощунством, в то время как другие видели в этом хорошую возможность исследовать новые сегменты. Но какое влияние оказал Purosangue на продажи и имидж Ferrari? Мы решили это выяснить.

Фото: Motor1.com
Ferrari

Хорошая новость заключается в том, что Ferrari в настоящее время продает больше автомобилей, чем когда-либо. Согласно полугодовым результатам, бренд установил новый рекорд продаж в первой половине этого года, отгрузив более 7 000 единиц. Всего итальянский автопроизводитель поставил 7 044 единицы, что на 1,2 процента больше, чем за период с января по июнь 2023 года.

Хотя это самый низкий уровень роста за последние десять лет (за исключением 2020 года из-за COVID), объем по июнь 2024 года почти вдвое превышал общий объем отгруженных десять лет назад, когда было продано 3 694 единицы.

Рост является впечатляющим, учитывая высокую цену Ferrari и множество геополитических напряженностей, затрагивающих некоторые из его рынков. Однако причиной увеличения объема не является исключительно Purosangue — регистрация для этого внедорожника началась только в конце третьего квартала 2023 года.

Глобальная отгрузка Ferrari в первой половине года.

Согласно данным от JATO Dynamics, охватывающим 52 рынка по всему миру, Purosangue стал третьим по продажам Ferrari с января по август 2024 года. Согласно этим данным, исключая ключевые рынки, такие как Ближний Восток, Ferrari продала почти 1 500 единиц к августу, уступая только Ferrari 296 (с более чем 3 100 единицами) и Ferrari Roma (с почти 1 900 единицами).

Purosangue обогнал Ferrari SF90, 812 и Portofino (который был прекращен в 2023 году), среди других. Базовая цена Purosangue составляет $423 686, что на $81 000 больше, чем у Ferrari 296 GTB, и на $176 000 больше, чем у купе Ferrari Roma.

Кроме того, Purosangue продался на 28 процентов больше, чем SF90, но базовая цена SF90 была всего на 16 процентов выше, чем у Purosangue. Это означает, что Ferrari определенно увеличивает свой доход.

Модель2023Январь-Август 2023Январь-Август 2024
296 2 718 единиц 1 700 единиц 3 117 единиц
Roma1 916 единиц1 329 единиц1 870 единиц
Purosangue227 единиц43 единицы1 489 единиц
SF901 880 единиц1 333 единицы1 162 единицы
812 1 753 единицы1 270 единиц723 единицы
Portofino1 560 единиц1 175 единиц160 единиц
Daytona110 единиц75 единиц133 единицы
F81 459 единиц1 254 единицы49 единиц

Что касается имиджа Ferrari, нет никаких доказательств того, что из-за Purosangue имя Ferrari пострадало. Бренд по-прежнему является лидером среди суперкаров. И он зарабатывает много денег благодаря этому (прибыль до уплаты процентов и налогов выросла с 28,3 процента в первой половине 2023 года до 28,9 процента в первой половине 2024 года).

Тем временем капитализация Ferrari достигла нового максимума, и стоимость акций приблизилась к уровню в $474 на 27 сентября 2024 года. Purosangue является еще одним успехом для Ferrari.

Автор статьи Фелипе Муньос — специалист по автомобильной индустрии в JATO Dynamics.

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