Отец Porsche 918 теперь возглавляет Bentley

Компания Bentley вскоре получит нового лидера у руля, и это будет человек, который отлично разбирается в высокой производительности. Во вторник было опубликовано заявление, в котором премиальный бренд объявил, что с 1 июля на посту генерального директора появится Франк-Штеффен Валлизер. Он сменит Эдриана Халлмарка, который внезапно ушел в Aston Martin в марте.

Поклонники Porsche и ценители гиперкаров немедленно узнают в Валлизере легенду автомобильного бизнеса. Он присоединился к Porsche в 1995 году, занимал множество должностей в компании, в том числе возглавлял подразделение мотоспорта Porsche. Доктор Валлизер имеет степень кандидата технических наук, а в 2010 году он стал руководителем проекта гиперкара 918 Spyder.

Фото: Motor1.com

«Я подхожу к этой работе с большим уважением и с нетерпением жду возможности работать с командой в Крю, которая продемонстрировала впечатляющие результаты за последние несколько лет», - заявил Валлизер. «Продолжающееся преобразование автомобильной индустрии станет главной задачей для Bentley, задачей, которую я с радостью беру на себя вместе с командой. Я уверен, что Bentley и в будущем будет устанавливать стандарты в сегменте роскоши».

Нет сомнений в том, что Валлизер знает, как создавать высокопроизводительные автомобили. Он стал руководителем линий 911 и 718 в 2019 году, а покидает Porsche как глава общего развития автомобилей, роль, которую он занял в 2022 году.

Анонс Валлизера любопытно совпадает с представлением первого электрифицированного Porsche 911. 2025 911 Carrera GTS Hybrid объединяет в себе новый 3,6-литровый боксерный двигатель с интегрированным электромотором, что позволяет развивать в сумме 532 лошадиные силы, при этом увеличив вес всего на 103 фунта. Автомобили Bentley славятся своим весом - сможет ли опыт Валлизера из Porsche привести к тому, что будущие модели станут легче? Мы надеемся на это.

«С Франк-Штеффеном Валлизером Bentley получает опытного инженера с яркими знаниями в области продукции и технологий, предпринимательским опытом, который привел к созданию моделей, определивших бренд на улицах на Porsche, включая Porsche 918 Spyder», - сказал Гернот Доллнер, генеральный директор Audi и руководитель Бренд-Прогрессивной Группы Volkswagen, в которую входит Bentley. «На пути Bentley к становлению ведущим поставщиком в сегменте роскоши многолетний опыт и знания Франк-Штеффена Валлизера будут бесценны».