Гибель Honda 0 Series — трагедия, но еще страшнее то, о чем она говорит

Honda оказалась в центре масштабных перемен, связанных с глобальным переходом к электрификации и цифровизации автомобильной отрасли. Автопроизводители по всему миру сталкиваются с необходимостью пересмотра своих стратегий, и Honda не стала исключением.

Несколько лет назад в Лас-Вегасе компания представила амбициозную программу 0 Series, обозначив свое стремление к полной трансформации. За это время были показаны прототипы, продемонстрированы концепты и озвучены смелые идеи инженеров и дизайнеров, которые рассматривали этот проект как уникальную возможность переосмыслить облик Honda в эпоху электромобилей.

Во время посещения испытательного полигона Honda в 2025 году удалось увидеть ходовую часть будущего седана 0 Series. Внимание привлекла необычная архитектура прототипа: уникальные пропорции и оригинальные формы конструкции выглядели по-настоящему инновационно. Программа давала понять, что Honda всерьез работает над созданием четырехдверного седана, визуально не уступающего смелым концептам марки.

Однако теперь стало известно, что Honda приняла решение полностью свернуть проект 0 Series. Эта новость стала неожиданностью, особенно на фоне ранее заявленных амбиций и проявленного энтузиазма команды. Несмотря на отсутствие особых симпатий к бренду, программа 0 Series выделялась среди других проектов будущего и вызывала искренний интерес.